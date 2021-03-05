Джиган покинул Clubhouse из-за тысячи голосов в голове

Джиган отметил, что новая социальная сеть Clubhouse плохо влияет на его ментальное состояние. В результате пользования это соцсети, он постоянно слышит тысячи голосов в своей голове. Об этом он рассказал в сторис.

Рэперу проще проще вести прямые трансляции в Instagram. Ему нравится, что он там один. Джиган подчеркнул, что принял решение покинуть эту социальную сеть.

"Как я устал слышать ваши голоса. В этом Clubhouse тысячи голосов, каждый тебя перебивает. Как хорошо в своем эфире, тебя никто не перебивает, кайф. Потом ложишься спать, а у тебя эти тысячи голосов в голове", - цитирует Джигана СМИ.