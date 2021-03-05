Джиган покинул Clubhouse из-за тысячи голосов в голове
Популярный рэп-исполнитель Джиган (наст. имя - Денис Устименко-Вайнштейн) признался, что вести прямые эфиры в Instagram гораздо приятнее. Об этом пишет Пятый канал.
Популярный рэп-исполнитель Джиган (наст. имя - Денис Устименко-Вайнштейн) признался, что вести прямые эфиры в Instagram гораздо приятнее. Об этом пишет Пятый канал.
Джиган отметил, что новая социальная сеть Clubhouse плохо влияет на его ментальное состояние. В результате пользования это соцсети, он постоянно слышит тысячи голосов в своей голове. Об этом он рассказал в сторис.
Рэперу проще проще вести прямые трансляции в Instagram. Ему нравится, что он там один. Джиган подчеркнул, что принял решение покинуть эту социальную сеть.
"Как я устал слышать ваши голоса. В этом Clubhouse тысячи голосов, каждый тебя перебивает. Как хорошо в своем эфире, тебя никто не перебивает, кайф. Потом ложишься спать, а у тебя эти тысячи голосов в голове", - цитирует Джигана СМИ.
Напомним, в феврале 2020 года, Джиган стал счастливым отцом в четвертый раз. После с музыкантом происходили странные вещи: он нецензурно выражался при своих дочках, сбрил брови и вел прямые трансляции в Instagram, находясь в нетрезвом состоянии. Его супруга Оксана Самойлова даже собиралась с ним развестись, но папа помирилась.