В Латвии в прошлом году с убытками работали пять банков

Убытки PrivatBank в 2020 году составили 13,633 миллиона евро, что на 95,2% больше, чем в 2019 году.

С убытками работали в прошлом году Citadele, Industra Bank, Baltic International Bank и Expobank. Убытки банка Citadele в прошлом году составили 4,761 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее. Убытки Industra Bank составили 3,621 млн евро, Baltic International Bank - 1,463 млн евро, Expobank - 964 800 евро.

При этом наибольшую прибыль среди латвийских банков в 2020 году получил Swedbank - 75,325 млн евро, что на 23,3% меньше, чем в 2019 году. Далее следует "SEB banka" - 35,759 млн евро (-24,2%).

Ассоциация не имеет данных о Rietumu banka, который не является ее членом, однако, по данным банка, аудированная прибыль Rietumu banka в прошлом году составила 18,125 млн евро, что на 1,7% меньше, чем в 2019 году. Таким образом, "Rietumu Bankа" занимает третье место по размеру полученной прибыли.

Прибыль BlueOrange Bank в прошлом году составила 4,903 млн евро (-20,1%), прибыль LPB Bank - 3,62 млн евро (-41,5%), Rigensis Bank - 2,659 млн евро (-62,7%), Signet Bank - 1,627 млн евро (вдвое больше), а прибыль Regionala investiciju banka - 797 400 евро (-73,8%).

Ассоциация не информирует об итогах работы латвийских филиалов ОP Corporate Bank и Luminor Bank.