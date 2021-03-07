Лолита о том, как смотрит Владимир Путин: "У него такой взгляд. Прям раздеваешься сразу"

Лолита рассказала Ивану Урганту про участие в спектакле Юрия Грымова "Женитьба". Оказывается, изначально певица думала отказаться от роли Агафьи Тихоновны, так как боялась, что не запомнит текст, но передумала.

Артистка не стала скрывать, что нервничала перед выходом на сцену и боялась, что у нее остановится сердце.

Ведущий программы "Вечерний Ургант" предложил певице составить портрет идеального жениха, выбрав части тела разных звезд.

"Надо точно попасть. Природных носов уже мало, много переделанных... Мне твой нос нравится... Я люблю нос Ивана Урганта... Есть только один взгляд. Я его боюсь. Он все время смотрит сверху. Он такой колкий с прищуром, очень холодный. Это Путин. Страшно. У него такой взгляд. Прям раздеваешься сразу", - указала Милявская.

Певица также рассказала, что возвращается на телеэкраны в качестве ведущей программы "ДНК".

Ранее Лолита Милявская призналась, что вышла замуж в шестой раз.