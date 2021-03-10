Ср, 10.03.2021
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Спасет ли Латвия крылья? О судьбе Музея авиации в Риге - cпецэфир "Кто вам платит?"

Виктор Талпа - владелец коллекции, сердце и двигатель Музея авиации ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Сегодня, 10 марта, в 18:00 смотрите спецэфир дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?". Здесь мы обсуждаем все то, что взрывает общество и социальные сети. Сегодняшняя тема - спасение Музея авиации в Риге - удастся ли Латвии сохранить уникальную коллекцию, собранную Виктором Талпой? 

Эфир в 18:00 прямо здесь или на нашей страничке в Facebook

Гости эфира:

  • Роман Шкленник - автор странички Glābsim spārnus /\ Cпасем крылья в социальной сети Facebook;
  • Виктор Талпа - владелец частной коллекции, сердце и двигатель Музея авиации;
  • Кирилл Федоров (более известный в интернет-кругах как Alconafter) - автор YouTube-канала "История оружия".

Суть дела

Виктор Петрович Талпа - человек, который около 50 лет создавал в Риге уникальную коллекцию летательных аппаратов, среди которых первый самый большой в мире вертолет Ми-6, знаменитые реактивные истребители МиГ-15, ​самолет МиГ-25, поставивший в свое время более 25 мировых рекордов, многие из которых не побиты до сих пор, и даже старый тренажер, созданный на базе самолета Ил-76. Всего в коллекции - около 40 единиц техники.

И все это на территории Рижского аэропорта - рядом с летным полем, в нескольких сотнях метров от центрального здания - в открытом доступе для осмотра посетителями за символическую плату. Но лишь до 31 марта.

В связи с расширением аэропорта музей может остаться без крова, а Латвия - без уникального Музея авиации, единственного подобного в Балтии.

В социальных сетях музей просит о помощи всех неравнодушных. Иначе погибнет. 

История Виктора Талпы

Виктор Талпа - в прошлом бортинженер, за 20 лет налетавший более 10 000 часов. В 1965 году в Риге появился Клуб юных летчиков им. Ф. А. Цандера, в котором Талпа учил школьников летному делу. Для образовательных нужд там собрали базу из старых летательных аппаратов, а когда клуб закрылся, ее преобразовали в музей. Так в 1997 году официально появился частный Музей авиации, который и возглавил Виктор.

"Добывали самолеты в Латвии, Литве, Эстонии, Украине, Польше, Чехии, один самолет даже из США есть", - рассказал он в материале "Домской площади" Латвийского радио 4.

За каждым из самолетов и вертолетов - целая история. О каждом из них Виктор рассказывает с необычайной теплотой.

Видео: Виктор Талпа об истребителе МиГ-25

Видео: История о том, как в Ригу по дороге из Алуксне прибыл вертолет Ми-8

Видео: История о том, как купил Ту-134 за 3 евро 

Автор видео: Glābsim spārnus /\ Cпасем крылья

Почему музей вынужден переехать? 

31 марта музей должен освободить территорию, на которой ныне располагается коллекция. Рижскому аэропорту это место необходимо под новый ангар для обслуживания самолетов, строительство которого начнется уже в ближайшее время, а также эта территория включена в проект новой диспетчерской вышки Latvijas gaisa satiksme, сообщила RUS TVNET представитель аэропорта Лаура Кулакова. 

Ранее в СМИ прозвучало, что музей вытесняют в том числе планы строительства Rail Baltica, однако, по заявлению аэропорта, постройка станции и железнодорожной колеи напрямую музея не коснется: "В ближайшие годы весь план общественного пространства аэропорта и подъездных путей существенно изменится, но строительство Rail Baltica напрямую территорию музея не затрагивает".

С причастностью Rail Baltica к вынужденному переезду Музея авиации в корне не согласны и в Eiropas dzelzceļa līnijas - компании, отвечающей за реализацию Rail Baltica в Латвии.

Представитель компании Рита Воронкова подчеркнула, что ни трасса, ни инфраструктура Rail Baltica не затрагивает музей даже во время строительных работ, сопроводив заявление соответствующим изображением. 

Визуалицаия: трасса Rail Baltica находится в 120 метрах от музея ФОТО: Eiropas dzelzceļa līnijas

В компании обещают во время строительных работ не перекрывать подступы к музею и не нарушать доступ к коммунальным услугам. 

Позиция Рижского аэропорта

Рижский аэропорт подчеркивает, что беседы о том, что арендуемую музеем территорию придется освободить, ведутся с его владельцем давно - в разных форматах уже с 2016 года.

Еще два года назад аэропорт официально уведомил музей о том, что территорию придется освободить.

Срок несколько раз продлевали, конечный на данный момент - 31 марта. 

"Со своей стороны аэропорт предлагал владельцу музея ряд участков земли, расположенных на противоположной стороне аэродрома, недалеко от Скулте, куда музей мог бы переехать и продолжить свою деятельность. Если бы собственник согласился на такое решение, аэропорт был бы готов оказать техническую поддержку по перевозу коллекции", - рассказала RUS TVNET представитель Рижского аэропорта.

По ее словам, аэропорт также предлагал владельцу музея различные модели сотрудничества, как в партнерстве с Марупской краевой думой и другими учреждениями музей мог бы в том числе привлекать финансирование ЕС и других источников, а также получить поддержку специалистов Рижского мотор-музея.

"Следует подчеркнуть, что музей и коллекция - это частная собственность, поэтому ни аэропорт как государственное предприятие, ни самоуправление не могут напрямую инвестировать свои средства в развитие музея", - добавляют там.

В эфире Latvijas Radio Талпа озвучил, что был сценарий, согласно которому Марупская дума дает финансирование, аэропорт выделяет землю, а музей размещает экспонаты, однако эти разговоры закончились ничем. 

"Да, бюджет Марупской думы этого года, утвержденный в конце прошлого года, не предусматривает финансирование для развития Музея авиации, потому что не было ясности, сколько необходимо, для каких нужд и каким будет взаимное сотрудничество сторон. Но мы готовы и дальше искать эту модель сотрудничества", - в ответ на это заявила Latvijas Radio руководитель отдела развития Илзе Кремере.

В эфире прозвучало, что для сотрудничества есть и юридические препятствия - идея создания совместного фонда между аэропортом и обществом Талпы, которому принадлежит часть исторической техники (40% экспонатов принадлежит обществу, 60% - предприятию Талпы), наткнулась на нежелание собственника идти на переговоры.

По словам представителя Рижского аэропорта, до сих пор музей не принял их предложения и не подал своего видения относительно дальнейшего развития событий: "Переговоры с владельцем о решении, приемлемом для всех, продолжаются, но параллельно мы рассматриваем другие решения на тот случай, если это не удастся,

включая возможное принудительное перемещение - контракт предусматривает и такой вариант.

В этом случае музей будет перемещен на ранее предложенное место в Скулте".

Представитель аэропорта Лаура Кулакова также уточнила: "Для того, чтобы аэропорт как государственная компания или Марупское самоуправление могли участвовать в финансовом плане, должна существовать четкая модель сотрудничества. При отсутствии такой модели и соглашения расходы, конечно же, должен нести сам частный собственник".

Что не так с предложением аэропорта? Позиция Виктора Талпы

Виктор Талпа с предложением о переезде в Скулте не согласен: "Там чистое поле, нет ничего, никаких коммуникаций. Необходимо вырубить километровую тропу. Аэропорт подсчитал, что все это может стоить около 200 тысяч евро. Переезд, ограждение, охрана, электричество, вода, все…" - прокомментировал он данное предложение Latvijas Radio. По мнению Талпы, в чистом поле технику разберут за считаные недели. 

Агентству LETA он также высказал прогноз, что при принудительном перевозе коллекция музея, скорее всего, будет арестована, поскольку "аэропорт перевезет ее за свой счет, а музею будет выставлен счет, который он не сможет оплатить".

"Также очевидно, что при транспортировке большая часть коллекции будет сломана и безвозвратно повреждена и затем ее придется утилизировать", - высказался Талпа.

Владелец коллекции предпочел бы переместить ее поближе - на частную территорию недалеко от аэропорта - за зданием Латвийской почты, однако для этого необходимы те же 200 000 евро. Именно поэтому Талпа объявил сбор средств.

"Мы находимся в критическом состоянии, так как фактически лишаемся базы размещения, и это большие расходы, мы это дело не потянем. Поэтому мы создали фонд - чтобы люди по евро, по два, кто сможет - сбросились.

Если мы хотим, чтобы наши внуки и наши дети пришли сюда и любовались на труд своих предков в авиационной отрасли, то почему это не сохранить? Это мы обязаны просто сделать", - сказал он Латвийскому радио 4.

19 февраля в социальной сети Facebook появилась страничка "Glābsim spārnus /\ Cпасем крылья", главный призыв которой - "Поможем Музею авиации обрести новый дом!". Там вы найдете подробности, как помочь музею

По состоянию на 19 февраля за восемь дней удалось собрать 800 евро: "Это слишком мало, так как для покупки земли необходимо 200 000 евро", - отметил Талпа в беседе с агентством LETA. 

О том, сколько средств удалось собрать к 10 марта, какие дальнейшие планы Виктора Талпы и быть ли Музею авиации в Латвии - поговорим в прямом эфире в 18:00. Ведущие - Вадим Радионов и Эрика Сташкевич. Задавайте вопросы, пишите комментарии, не оставайтесь в стороне! В повторе эфир можно будет посмотреть и на нашей страничке в YouTube.

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