Спасет ли Латвия крылья? О судьбе Музея авиации в Риге - cпецэфир "Кто вам платит?"

Сегодня, 10 марта, в 18:00 смотрите спецэфир дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?". Здесь мы обсуждаем все то, что взрывает общество и социальные сети. Сегодняшняя тема - спасение Музея авиации в Риге - удастся ли Латвии сохранить уникальную коллекцию, собранную Виктором Талпой?
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Виктор Талпа - владелец частной коллекции, сердце и двигатель Музея авиации;
Кирилл Федоров (более известный в интернет-кругах как Alconafter) - автор YouTube-канала "История оружия".
Суть дела
Виктор Петрович Талпа - человек, который около 50 лет создавал в Риге уникальную коллекцию летательных аппаратов, среди которых первый самый большой в мире вертолет Ми-6, знаменитые реактивные истребители МиГ-15, самолет МиГ-25, поставивший в свое время более 25 мировых рекордов, многие из которых не побиты до сих пор, и даже старый тренажер, созданный на базе самолета Ил-76. Всего в коллекции - около 40 единиц техники.
И все это на территории Рижского аэропорта - рядом с летным полем, в нескольких сотнях метров от центрального здания - в открытом доступе для осмотра посетителями за символическую плату. Но лишь до 31 марта.
В связи с расширением аэропорта музей может остаться без крова, а Латвия - без уникального Музея авиации, единственного подобного в Балтии.
В социальных сетях музей просит о помощи всех неравнодушных. Иначе погибнет.
История Виктора Талпы
Виктор Талпа - в прошлом бортинженер, за 20 лет налетавший более 10 000 часов. В 1965 году в Риге появился Клуб юных летчиков им. Ф. А. Цандера, в котором Талпа учил школьников летному делу. Для образовательных нужд там собрали базу из старых летательных аппаратов, а когда клуб закрылся, ее преобразовали в музей. Так в 1997 году официально появился частный Музей авиации, который и возглавил Виктор.
"Добывали самолеты в Латвии, Литве, Эстонии, Украине, Польше, Чехии, один самолет даже из США есть", - рассказал он в материале "Домской площади" Латвийского радио 4.
За каждым из самолетов и вертолетов - целая история. О каждом из них Виктор рассказывает с необычайной теплотой.
31 марта музей должен освободить территорию, на которой ныне располагается коллекция. Рижскому аэропорту это место необходимо под новый ангар для обслуживания самолетов, строительство которого начнется уже в ближайшее время, а также эта территория включена в проект новой диспетчерской вышки Latvijas gaisa satiksme, сообщила RUS TVNET представитель аэропорта Лаура Кулакова.
Ранее в СМИ прозвучало, что музей вытесняют в том числе планы строительства Rail Baltica, однако, по заявлению аэропорта, постройка станции и железнодорожной колеи напрямую музея не коснется: "В ближайшие годы весь план общественного пространства аэропорта и подъездных путей существенно изменится, но строительство Rail Baltica напрямую территорию музея не затрагивает".
С причастностью Rail Baltica к вынужденному переезду Музея авиации в корне не согласны и в Eiropas dzelzceļa līnijas - компании, отвечающей за реализацию Rail Baltica в Латвии.
Представитель компании Рита Воронкова подчеркнула, что ни трасса, ни инфраструктура Rail Baltica не затрагивает музей даже во время строительных работ, сопроводив заявление соответствующим изображением.
В компании обещают во время строительных работ не перекрывать подступы к музею и не нарушать доступ к коммунальным услугам.
Позиция Рижского аэропорта
Рижский аэропорт подчеркивает, что беседы о том, что арендуемую музеем территорию придется освободить, ведутся с его владельцем давно - в разных форматах уже с 2016 года.
Еще два года назад аэропорт официально уведомил музей о том, что территорию придется освободить.
Срок несколько раз продлевали, конечный на данный момент - 31 марта.
"Со своей стороны аэропорт предлагал владельцу музея ряд участков земли, расположенных на противоположной стороне аэродрома, недалеко от Скулте, куда музей мог бы переехать и продолжить свою деятельность. Если бы собственник согласился на такое решение, аэропорт был бы готов оказать техническую поддержку по перевозу коллекции", - рассказала RUS TVNET представитель Рижского аэропорта.
По ее словам, аэропорт также предлагал владельцу музея различные модели сотрудничества, как в партнерстве с Марупской краевой думой и другими учреждениями музей мог бы в том числе привлекать финансирование ЕС и других источников, а также получить поддержку специалистов Рижского мотор-музея.
"Следует подчеркнуть, что музей и коллекция - это частная собственность, поэтому ни аэропорт как государственное предприятие, ни самоуправление не могут напрямую инвестировать свои средства в развитие музея", - добавляют там.
В эфире Latvijas Radio Талпа озвучил, что был сценарий, согласно которому Марупская дума дает финансирование, аэропорт выделяет землю, а музей размещает экспонаты, однако эти разговоры закончились ничем.
"Да, бюджет Марупской думы этого года, утвержденный в конце прошлого года, не предусматривает финансирование для развития Музея авиации, потому что не было ясности, сколько необходимо, для каких нужд и каким будет взаимное сотрудничество сторон. Но мы готовы и дальше искать эту модель сотрудничества", - в ответ на это заявила Latvijas Radio руководитель отдела развития Илзе Кремере.
В эфире прозвучало, что для сотрудничества есть и юридические препятствия - идея создания совместного фонда между аэропортом и обществом Талпы, которому принадлежит часть исторической техники (40% экспонатов принадлежит обществу, 60% - предприятию Талпы), наткнулась на нежелание собственника идти на переговоры.
По словам представителя Рижского аэропорта, до сих пор музей не принял их предложения и не подал своего видения относительно дальнейшего развития событий: "Переговоры с владельцем о решении, приемлемом для всех, продолжаются, но параллельно мы рассматриваем другие решения на тот случай, если это не удастся,
включая возможное принудительное перемещение - контракт предусматривает и такой вариант.
В этом случае музей будет перемещен на ранее предложенное место в Скулте".
Представитель аэропорта Лаура Кулакова также уточнила: "Для того, чтобы аэропорт как государственная компания или Марупское самоуправление могли участвовать в финансовом плане, должна существовать четкая модель сотрудничества. При отсутствии такой модели и соглашения расходы, конечно же, должен нести сам частный собственник".
Что не так с предложением аэропорта? Позиция Виктора Талпы
Виктор Талпа с предложением о переезде в Скулте не согласен: "Там чистое поле, нет ничего, никаких коммуникаций. Необходимо вырубить километровую тропу. Аэропорт подсчитал, что все это может стоить около 200 тысяч евро. Переезд, ограждение, охрана, электричество, вода, все…" - прокомментировал он данное предложение Latvijas Radio. По мнению Талпы, в чистом поле технику разберут за считаные недели.
Агентству LETA он также высказал прогноз, что при принудительном перевозе коллекция музея, скорее всего, будет арестована, поскольку "аэропорт перевезет ее за свой счет, а музею будет выставлен счет, который он не сможет оплатить".
"Также очевидно, что при транспортировке большая часть коллекции будет сломана и безвозвратно повреждена и затем ее придется утилизировать", - высказался Талпа.
Владелец коллекции предпочел бы переместить ее поближе - на частную территорию недалеко от аэропорта - за зданием Латвийской почты, однако для этого необходимы те же 200 000 евро. Именно поэтому Талпа объявил сбор средств.
"Мы находимся в критическом состоянии, так как фактически лишаемся базы размещения, и это большие расходы, мы это дело не потянем. Поэтому мы создали фонд - чтобы люди по евро, по два, кто сможет - сбросились.
Если мы хотим, чтобы наши внуки и наши дети пришли сюда и любовались на труд своих предков в авиационной отрасли, то почему это не сохранить? Это мы обязаны просто сделать", - сказал он Латвийскому радио 4.
19 февраля в социальной сети Facebook появилась страничка "Glābsim spārnus /\ Cпасем крылья", главный призыв которой - "Поможем Музею авиации обрести новый дом!". Там вы найдете подробности, как помочь музею.
По состоянию на 19 февраля за восемь дней удалось собрать 800 евро: "Это слишком мало, так как для покупки земли необходимо 200 000 евро", - отметил Талпа в беседе с агентством LETA.
О том, сколько средств удалось собрать к 10 марта, какие дальнейшие планы Виктора Талпы и быть ли Музею авиации в Латвии - поговорим в прямом эфире в 18:00. Ведущие - Вадим Радионов и Эрика Сташкевич. Задавайте вопросы, пишите комментарии, не оставайтесь в стороне! В повторе эфир можно будет посмотреть и на нашей страничке в YouTube.