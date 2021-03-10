Спасет ли Латвия крылья? О судьбе Музея авиации в Риге - cпецэфир "Кто вам платит?"

С причастностью Rail Baltica к вынужденному переезду Музея авиации в корне не согласны и в Eiropas dzelzceļa līnijas - компании, отвечающей за реализацию Rail Baltica в Латвии.

Представитель компании Рита Воронкова подчеркнула, что ни трасса, ни инфраструктура Rail Baltica не затрагивает музей даже во время строительных работ, сопроводив заявление соответствующим изображением.

Визуалицаия: трасса Rail Baltica находится в 120 метрах от музея ФОТО: Eiropas dzelzceļa līnijas

В компании обещают во время строительных работ не перекрывать подступы к музею и не нарушать доступ к коммунальным услугам.

Позиция Рижского аэропорта

Рижский аэропорт подчеркивает, что беседы о том, что арендуемую музеем территорию придется освободить, ведутся с его владельцем давно - в разных форматах уже с 2016 года.

Еще два года назад аэропорт официально уведомил музей о том, что территорию придется освободить.

Срок несколько раз продлевали, конечный на данный момент - 31 марта.

"Со своей стороны аэропорт предлагал владельцу музея ряд участков земли, расположенных на противоположной стороне аэродрома, недалеко от Скулте, куда музей мог бы переехать и продолжить свою деятельность. Если бы собственник согласился на такое решение, аэропорт был бы готов оказать техническую поддержку по перевозу коллекции", - рассказала RUS TVNET представитель Рижского аэропорта.

По ее словам, аэропорт также предлагал владельцу музея различные модели сотрудничества, как в партнерстве с Марупской краевой думой и другими учреждениями музей мог бы в том числе привлекать финансирование ЕС и других источников, а также получить поддержку специалистов Рижского мотор-музея.

"Следует подчеркнуть, что музей и коллекция - это частная собственность, поэтому ни аэропорт как государственное предприятие, ни самоуправление не могут напрямую инвестировать свои средства в развитие музея", - добавляют там.

В эфире Latvijas Radio Талпа озвучил, что был сценарий, согласно которому Марупская дума дает финансирование, аэропорт выделяет землю, а музей размещает экспонаты, однако эти разговоры закончились ничем.

"Да, бюджет Марупской думы этого года, утвержденный в конце прошлого года, не предусматривает финансирование для развития Музея авиации, потому что не было ясности, сколько необходимо, для каких нужд и каким будет взаимное сотрудничество сторон. Но мы готовы и дальше искать эту модель сотрудничества", - в ответ на это заявила Latvijas Radio руководитель отдела развития Илзе Кремере.

В эфире прозвучало, что для сотрудничества есть и юридические препятствия - идея создания совместного фонда между аэропортом и обществом Талпы, которому принадлежит часть исторической техники (40% экспонатов принадлежит обществу, 60% - предприятию Талпы), наткнулась на нежелание собственника идти на переговоры.

По словам представителя Рижского аэропорта, до сих пор музей не принял их предложения и не подал своего видения относительно дальнейшего развития событий: "Переговоры с владельцем о решении, приемлемом для всех, продолжаются, но параллельно мы рассматриваем другие решения на тот случай, если это не удастся,