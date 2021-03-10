Скончался актер из фильма "Летят журавли"

Как сказано на сайте, незадолго до смерти у актера была диагностирована инфекция Covid-19. Он скончался в субботу, 6 марта, на 91-м году жизни.

Николай Сморчков родился в 1930 году. В 1953 году он окончил ВГИК, после чего работал в театре "Киноактер". Артист дебютировал в кино в фильме "Сельский врач", а известность ему принесли в основном эпизодические роли - его можно увидеть в фильмах "Летят журавли", "Кремлевские курсанты", "Война и мир". Всего Сморчков принял участие в более чем 180 кинпроектах.