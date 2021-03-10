Ср, 10.03.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Скончался актер из фильма "Летят журавли"

Николай Сморчков в фильме "Летят журавли" ФОТО: Скриншот из видео

Lenta.ru со ссылкой на веб-сайт Союза кинематографистов России сообщает, что скончался советский и российский киноактер Николай Сморчков, известный своей ролью в фильме "Летят журавли".

Как сказано на сайте, незадолго до смерти у актера была диагностирована инфекция Covid-19. Он скончался в субботу, 6 марта, на 91-м году жизни.

Николай Сморчков родился в 1930 году. В 1953 году он окончил ВГИК, после чего работал в театре "Киноактер". Артист дебютировал в кино в фильме "Сельский врач", а известность ему принесли в основном эпизодические роли - его можно увидеть в фильмах "Летят журавли", "Кремлевские курсанты", "Война и мир". Всего Сморчков принял участие в более чем 180 кинпроектах.

Ранее также стало известно о кончине двух народных артистов РСФСР - композитора и певицы Людмилы Лядовой и актера Иосифа Конопацкого.

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