Скончался актер из фильма "Летят журавли"
Lenta.ru со ссылкой на веб-сайт Союза кинематографистов России сообщает, что скончался советский и российский киноактер Николай Сморчков, известный своей ролью в фильме "Летят журавли".
Lenta.ru со ссылкой на веб-сайт Союза кинематографистов России сообщает, что скончался советский и российский киноактер Николай Сморчков, известный своей ролью в фильме "Летят журавли".
Как сказано на сайте, незадолго до смерти у актера была диагностирована инфекция Covid-19. Он скончался в субботу, 6 марта, на 91-м году жизни.
Николай Сморчков родился в 1930 году. В 1953 году он окончил ВГИК, после чего работал в театре "Киноактер". Артист дебютировал в кино в фильме "Сельский врач", а известность ему принесли в основном эпизодические роли - его можно увидеть в фильмах "Летят журавли", "Кремлевские курсанты", "Война и мир". Всего Сморчков принял участие в более чем 180 кинпроектах.
Ранее также стало известно о кончине двух народных артистов РСФСР - композитора и певицы Людмилы Лядовой и актера Иосифа Конопацкого.