Кто поедет на "Евровидение" от Беларуси? Кавээнщики, поддержавшие Лукашенко!

В репертуаре группы есть песни "Я в Прибалтике сижу", "Евромечта", "Реформы", "Конституция", "Координационный совет". В композиции "Евромечта" звучат строки: "Хочется и равенства, и братства, и повсюду волю изъявлять, в трепетном порыве толерантства на сыночка платье надевать".

Песня, с которой коллектив собирается отправиться на конкурс, называется "Я научу тебя!". Сейчас у нее чуть больше 20 тысяч просмотров на YouTube, дизлайков почти в два раза больше, чем лайков, а комментарии в основном гневные.

Видео: Песня группы "Галасы ЗМеста" "Я научу тебя!" для международного конкурса "Евровидение-2021"

"Очень стыдно, обидно, когда взрослые люди, а ума как у детей", "Как здорово, что эти ребята поедут представлять нашу страну на "Евровидение"! Развеют у европейцев последние иллюзии по поводу того, какой уровень днища представляет собой официальная Беларусь", "Чет как-то стыдно, как будто голый на улицу вышел", - пишут комментаторы.

В прошлом году от Беларуси на конкурс должна была поехать группа VAL, но мероприятие отменилось из-за пандемии Covid-19. Та же группа планировала принять участие в "Евровидении" и в этом году, однако их отстранили от участия из-за появления на акциях протеста. Тогда в Белтелерадиокомпании это отказались признавать цензурой.

Ранее в феврале депутат Европарламента Карин Карлсбро предложила запретить Беларуси участвовать в "Евровидении". Она сообщила, что недопустимо, чтобы Европейский вещательный союз сотрудничал с Национальной гостелерадиокомпанией Беларуси, ведь ее глава Иван Эйсмонт находится под санкциями Европейского союза.