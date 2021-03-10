"Что, русских не нашли?". В рунете недовольны выдвижением певицы Manizha на "Евровидение"

"Новая газета" сообщает, что в соцсетях звучали комментарии вроде "Что, русских не нашли?", ставили дизлайки роликам с песней и подозревали, что голосование было подтасовано. Звучали и призывы поменять выбор исполнительницы, "пока не поздно", а также недовольство тем, что Россию представит уроженка Таджикистана. Журналист Юрий Котенок охарактеризовал Manizha как "мигрантку, сделавшую карьеру на ЛГБТ-повесточке".

Певицу также раскритиковал Владимир Жириновский - из-за нескольких фраз, звучащих в песне: "Тебе уж за 30, алло, где же дети?" и "Сын без отца, дочь без отца, но сломанной семье не сломать меня". "Не уверен, что это хорошо для поднятия авторитета русской женщины и вообще России", - сказал Жириновский.

Однако, многие выступили в защиту певицы. "Как же круто: (...) Манижа едет на Евровидение с песней про эмпаурмент! Всего говна, которое со всеми нами происходит, это никак не отменяет, но так круто чувствовать, что тебя не только в РФ видят и поддерживают", - написала в своем Twitter художница и фемактивистка Дарья Серенко.