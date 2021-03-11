Чт, 11.03.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Елизавета II прокомментировала заявления Меган Маркл о расизме

Меган Маркл и Елизавета II ФОТО: Jim Clarke/Pool via Reuters/Scanpix

Елизавета II ответила на слова Меган Маркл о расизме в королевской семье. 9 марта было обнародовано соответствующее заявление. Об этом пишет Deutsche Welle.

"Вся семья была опечалена, когда узнала, насколько сложными последние несколько лет были для Гарри и Меган. Затронутые вопросы, особенно связанные с расой, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут расходиться, они принимаются со всей серьезностью и будут обсуждаться семьей в частном порядке", - говорится в заявлении королевы, обнародованном 9 марта.

Напомним, герцогиня Сассекская Меган рассказала американской телеведущей Опре Уинфри, что члены британской королевской семьи обсуждали, насколько темной будет кожа ее сына Арчи. Меган Маркл призналась журналистке, что после этого у нее появились мысли о самоубийстве. Она не назвала конкретные имена. 

Принц Гарри признался в натянутых отношениях с родственниками после брака с Меган. Герцоги Сассекские дали первое подробное интервью после отказа от исполнения официальных обязанностей и отъезда из Великобритании.

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