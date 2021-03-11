Елизавета II прокомментировала заявления Меган Маркл о расизме

"Вся семья была опечалена, когда узнала, насколько сложными последние несколько лет были для Гарри и Меган. Затронутые вопросы, особенно связанные с расой, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут расходиться, они принимаются со всей серьезностью и будут обсуждаться семьей в частном порядке", - говорится в заявлении королевы, обнародованном 9 марта.

Напомним, герцогиня Сассекская Меган рассказала американской телеведущей Опре Уинфри, что члены британской королевской семьи обсуждали, насколько темной будет кожа ее сына Арчи. Меган Маркл призналась журналистке, что после этого у нее появились мысли о самоубийстве. Она не назвала конкретные имена.