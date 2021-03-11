Принц Уильям впервые прокомментировал интервью Гарри и Меган Маркл

Журналисту удалось пообщаться с Уильямом после посещения одной из школ на востоке Лондона.

"Мы совершенно не расистская семья" - сказал он представителю СМИ.

Уильям признался, что еще не говорил с братом, но собирается это сделать.

Напомним, герцогиня Сассекская Меган рассказала американской телеведущей Опре Уинфри, что члены британской королевской семьи обсуждали, насколько темной будет кожа ее сына Арчи. Меган Маркл призналась журналистке, что после этого у нее появились мысли о самоубийстве. Она не назвала конкретные имена.