Принц Уильям впервые прокомментировал интервью Гарри и Меган Маркл
Принц Уильям впервые высказался в разговоре со СМИ об интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл, в котором прозвучало обвинение в расизме. Об этом пишет "Медуза".
Принц Уильям впервые высказался в разговоре со СМИ об интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл, в котором прозвучало обвинение в расизме. Об этом пишет "Медуза".
Журналисту удалось пообщаться с Уильямом после посещения одной из школ на востоке Лондона.
"Мы совершенно не расистская семья" - сказал он представителю СМИ.
Уильям признался, что еще не говорил с братом, но собирается это сделать.
Напомним, герцогиня Сассекская Меган рассказала американской телеведущей Опре Уинфри, что члены британской королевской семьи обсуждали, насколько темной будет кожа ее сына Арчи. Меган Маркл призналась журналистке, что после этого у нее появились мысли о самоубийстве. Она не назвала конкретные имена.
Принц Гарри признался в натянутых отношениях с родственниками после брака с Меган. Герцоги Сассекские дали первое подробное интервью после отказа от исполнения официальных обязанностей и отъезда из Великобритании.