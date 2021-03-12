Хватает за зад: на видео попали заигрывания Агаты Муцениеце. СМИ приписали ей отношения с женатым

Продюсер и пиар-менеджер Агаты Мириам Андреевская подчеркнула, что актриса просто не способна на такой поступок. По ее словам, это удел "женщин с низкой социальной ответственностью".

Вброс СМИ

В четверг, 11 марта, StarHit.ru сообщил, что в распоряжении издания есть кадры, которые якобы подтверждают обратное. Отмечалось, что видео снято в конце января и якобы Агата и Клим находились вместе в театре.

"Для начала Клим ущипнул Агату за попу, потом ребята обнимались и целовались на улице. Шипенко на данный момент официально женат, Муцениеце же на все вопросы отшучивается, мол, просто дружат. Но это далеко не первый раз, когда их наблюдают вместе люди из общей тусовки", - сказал StarHit.ru источник.

Реакция

Пиар-менеджер Муцениеце высказалась в Instagram-сторис и привела скриншот из статьи "Комсомольской правды", в которой Клим Шипенко и его супруга отвечают на вопросы о разводе. Режиссер утверждает, что это на видео, которое попало в Сеть, не он, и его в театре не было.

ФОТО: https://www.instagram.com/mariam_bibi_/

В свою очередь 12 марта Андреевская опубликовала в сторис ссылку на Telegram-канал "Антиглянец", в котором подтверждается, что у Муцениеце есть воздыхатель, но это не Шипенко. Мужчина якобы далек от мира кино.

"А кому была нужна утка, подумайте сами", - заметила пиар-менеджер.

ФОТО: https://www.instagram.com/mariam_bibi_/

Контекст

Клим Шипенко 10 лет находится в браке со сценаристом Соней Карпуниной. Супруги воспитывают дочь Клементину и маленького сына, который появился на свет в июне прошлого года. Брак чуть не распался несколько лет назад, супруга Шипенко даже подала в суд на раздел имущества, но после забрала заявление.

Ранее режиссер нашумевшего фильма "Текст" и картины "Холоп" Клим Шипенко стал гостем программы писателя и литературного критика Дмитрия Быкова "ЖЗЛ". Он объяснил публицисту, почему не хочет снимать кино о коронавирусе.