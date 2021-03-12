Пт, 12.03.2021
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Кирилл Серебренников закрыл "Седьмую студию"

Кирилл Серебренников ФОТО: https://www.instagram.com/kirillserebrennikov/

Российский режиссер Кирилл Серебренников закрыл "Седьмую студию". Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

"Седьмая студия" - это театральная труппа, созданная режиссером Кириллом Серебренниковым в 2012 году на основе собственного актерско-режиссерского курса в Школе-студии МХАТ.

СМИ сообщили, что летом 2020 года Серебренников подавал в налоговую запрос о закрытии "Седьмой студии". Прошение режиссера было одобрено.

Труппа существовала за счет заказов на постановку от театра "Гоголь-центр" и средств минкульта. Позже было заведено уголовное дело, в котором режиссера и его партнеров по "Седьмой студии" обвиняли в хищении 133 миллионов рублей, выданных ведомством на финансирование проекта.

Напомним, в июне 2020 года Кирилл Серебренников получил три года условно и штраф в размере 800 000 рублей (10 300 евро). Остальные фигуранты дела - бывший генеральный директор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший генеральный продюсер Алексей Малобродский - тоже приговорены к условным срокам.

Бывшая сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум приговорена к штрафу, так как суд переквалифицировал ее обвинение с мошенничества на халатность.  Алексей Малобродский получил два года условно и штраф 300 тысяч рублей (3870 евро), Юрий Итин - три года условно и штраф 200 тысяч рублей (2580 евро), Софья Апфельбаум - штраф 100 тысяч рублей (1290 евро), и она освобождена от его уплаты.

Гражданский иск Министерства культуры к фигурантам дела о взыскании 129 миллионов рублей (1 млн 621 тыс. евро) -  удовлетворить.

В феврале 2021 года Серебренников лишился контракта с властями Москвы и ушел с поста художественного руководителя "Гоголь-центра".

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