Умер создатель музыки к фильму "Гардемарины, вперед!"
На 87-м году жизни умер российский композитор Виктор Лебедев. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на певицу Ирину Летину.
На 87-м году жизни умер российский композитор Виктор Лебедев. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на певицу Ирину Летину.
Она сообщила о смерти Виктора Михайловича.
Исполнительница не уточнила, от чего именно скончался Лебедев. Ему было 86 лет.
Виктор Лебедев родился 5 января 1935 года. В 1960 году окончил Ленинградскую консерваторию по классу фортепиано и органа. Более 60 лет он проработал на факультете музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского государственного института культуры.
Десять лет был мужем балерины и актрисы Натальи Седых (род. в 1948 г.) - знаменитой Настеньки из сказки "Морозко". В этом браке родился сын Алексей.
Музыка Виктора Михайловича Лебедева звучала в таких фильмах, как "Небесные ласточки" (также снялся в роли аккомпаниатора), "Ищите женщину", "Дневник директора школы", "Трудно быть богом", "Будьте моим мужем", "По Таганке ходят танки", и многих других.