Умер создатель музыки к фильму "Гардемарины, вперед!"

Она сообщила о смерти Виктора Михайловича.

"Великий композитор. Написал музыку более чем к 100 фильмам, включая "Гардемарины, вперед!". Светлая память", - написала Летина в соцсетях.

Исполнительница не уточнила, от чего именно скончался Лебедев. Ему было 86 лет.

Виктор Лебедев родился 5 января 1935 года. В 1960 году окончил Ленинградскую консерваторию по классу фортепиано и органа. Более 60 лет он проработал на факультете музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского государственного института культуры.

Десять лет был мужем балерины и актрисы Натальи Седых (род. в 1948 г.) - знаменитой Настеньки из сказки "Морозко". В этом браке родился сын Алексей.