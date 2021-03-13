Светлана Лобода оправдалась за декольте на шоу "Голос. Дети"

Многих зрителей возмутило, что Светлана появилась перед зрителями и юными конкурсантами в наряде с глубоким декольте. Лобода объяснила, что изначально она должна была сниматься в очень красивом белом платье. Оно было специально заказано из Парижа.

"Оно пришло за день до съемок, и я просто не влезла в него. Перешить не успели, поэтому сниматься пришлось в том, что было", - заметила певица.

Блондинка подчеркнула, что участники проекта ведь еще совсем юные и не смотрят в декольте. Хотя Иван Ургант попытался с ней не согласиться и рассказал о своем опыте. Артистка призналась, что ей очень нравится быть наставницей на шоу "Голос. Дети".

Напомним, что во время прошлого выпуска шоу все судьи повернулись к дочери популярного исполнителя Сергея Трофимова.