Вс, 14.03.2021
У них очень необычные симптомы: кровотечение, тромбы и низкий уровень тромбоцитов. Сигурд Хортемо, старший врач Лекарственного департамента Норвегии
Сигурд Хортемо, старший врач Лекарственного департамента Норвегии

Элджею поставили капельницу после празднования 30-летия Ивлеевой

Элджей ФОТО: Промо

Российскому рэперу Элджею поставили капельницу после вечеринки в честь дня рождения его жены, телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой. Фото с капельницами артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

"Arter party", - прокомментировал снимок артист. 

ФОТО: Скриншот с Instagram

Настя Ивлеева на своей Instagram-странице призналась, что считает этот праздник лучше тусовкой года.

"И все дорогие гости мне об этом сказали! Что говорит о том, что такого тусовочного балдежа нам всем не хватало!" - написала она. 

Телеведущая также опубликовала фотографии торжества. Празднование посетили такие звезды, как Алла Пугачева, Максим Галкин, Филипп Киркоров, Николай Басков, Даня Милохин, Регина Тодоренко, Моргенштерн, Матильда Шнурова и многие другие.

Напомним, 8 марта российская телеведущая Анастасия Ивлеева отметила свое 30-летие. В честь как своего дня рождения, так и Международного женского дня она устроила фейерверк по всей России.

НАВЕРХ
Back