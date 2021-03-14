Элджею поставили капельницу после празднования 30-летия Ивлеевой

"Arter party", - прокомментировал снимок артист.
Настя Ивлеева на своей Instagram-странице призналась, что считает этот праздник лучше тусовкой года.
"И все дорогие гости мне об этом сказали! Что говорит о том, что такого тусовочного балдежа нам всем не хватало!" - написала она.
Телеведущая также опубликовала фотографии торжества. Празднование посетили такие звезды, как Алла Пугачева, Максим Галкин, Филипп Киркоров, Николай Басков, Даня Милохин, Регина Тодоренко, Моргенштерн, Матильда Шнурова и многие другие.
Напомним, 8 марта российская телеведущая Анастасия Ивлеева отметила свое 30-летие. В честь как своего дня рождения, так и Международного женского дня она устроила фейерверк по всей России.