"Вы ни хрена не кинокритики". Никита Михалков - о решении наградить фильмы-расследования Навального

"Понимаете, кинокритик, он должен оценивать кино", - сказал Михалков. - "Мне как-то неловко считать себя режиссером, если режиссер Навальный. Он к кино не имеет отношения. Если вы даете приз за политику, дорогие мои, вы так и говорите. А когда вы хотите дать программе Навального приз как кинематографическому произведению, то вы ни хрена не кинокритики, вот и все".

Напомним, 14 марта экспертный совет российской премии "Белый слон" сообщил о конфликте с учредителем премии - Гильдией киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России. Экспертный совет решил присудить приз с формулировкой "за серию новаторских документальных фильмов-расследований" Алексею Навальному и его соратникам. В ответ на это Гильдия киноведов и кинокритиков объявила, что снимет с себя обязанности учредителя премии.