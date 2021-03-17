Ср, 17.03.2021
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Алексей Навальный из колонии
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У певца Тимы Белорусских нашли наркотики: ему грозит до пяти лет лишения свободы

Тима Белорусских ФОТО: Скриншот с Instagram

Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотиков в отношении 22-летнего певца Тимы Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов), пишет "Медуза" со ссылкой на Telegram-канал ведомства. 

Уже сообщалось, что популярного певца задержали в Минске с гашишем. Известно, что 22-летний Тима Белорусских был задержан ночью 6 января в игровом клубе в Минске.

При себе у него нашли 0,4 грамма гашиша. Против артиста возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Действия музыканта квалифицированы по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Беларуси.

Ему грозит до пяти лет ограничения свободы или от двух до пяти лет лишения свободы.

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К нему применена мера пресечения в виде залога. 

Тима Белорусских - молодой рэп-исполнитель из Минска. Серьезно музыкой он стал заниматься в конце 2017 года. 

Первый небольшой пробный альбом из пяти песен Тима Белорусских выпустил в январе 2018 года. Особый успех музыканту принес трек "Мокрые кроссы", который попал в ТОП-5 Apple Music, а также в ТОП-1 раздела "Популярное" в соцсети "ВКонтакте" и в чарте "Яндекс.Музыки".

Популярность Тима стал набирать весной 2018 года уже за пределами Беларуси после ряда успешных концертов по России и странам СНГ. Осенью вышли его новые также успешные песни "Искры", "Незабудка" и "Девочка".

 

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