Деми Ловато рассказала об изнасиловании после передозировки наркотиками

Как сообщает The New York Times, трагедия произошла после шести лет трезвости. На протяжении этих лет Деми чувствовала себя скованной из-за мер, которые предпрнимали ее бывшие менеджеры. Певица рассказала, что передозировка вызвала у нее три инсульта и сердечный приступ.

Передозировка наркотиками оставила след на ее психическом и физическом здоровье. Деми до сих пор ощущает последствия. Из-за проблем со зрением она долгое время не могла читать - певица видела все размытым и нечетким.

Теперь Деми не может водить машину из-за эффекта "солнечных пятен".

Также стало известно, что торговец наркотиками, принесший ей запрещенные вещества в ту ночь, изнасиловал ее, а затем бросил при смерти.

"Когда я пришла в себя в больнице, меня спросили, был ли мой половой акт по согласию. Я вспомнила, как он лежал на мне, поэтому я сказала: "Да". Только примерно через месяц после передозировки я поняла:

"Эй, ты была не в том состоянии, чтобы соглашаться на секс. Такая травма не проходит за одну ночь".

Я хотела переписать все, чтобы он не насиловал меня. Я хотела, чтобы это был мой выбор. После случился рецидив, я даже звонила и угрожала ему", - приводит слова Деми PeopleTalk.ru.

В новом интервью певица также рассказала, что не ограничивает себя полностью в употреблении запрещенных веществ и алкоголя: "Я поняла, что закрытые двери заставляют меня хотеть открыть их еще больше. Я знаю, что покончила с вещами, которые меня убивают… но я хотела бы получить какое-то облегчение, может быть, через травку или что-то в этом роде".