Чт, 18.03.2021
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Деми Ловато рассказала об изнасиловании после передозировки наркотиками

Деми Ловато ФОТО: Reuters/ScanPix

В 2018 году у певицы Деми Ловато (Demi Lovato) случилась передозировка наркотиками. В трейлере фильма Dancing With The Devil, посвященного этим событиям, звезда призналась, что тогда едва не умерла. В преддверии выхода документального фильма в Сети продолжают всплывать подробности той трагической ночи. Об этом пишет PeopleTalk.ru.

Как сообщает The New York Times, трагедия произошла после шести лет трезвости. На протяжении этих лет Деми чувствовала себя скованной из-за мер, которые предпрнимали ее бывшие менеджеры. Певица рассказала, что передозировка вызвала у нее три инсульта и сердечный приступ. 

Передозировка наркотиками оставила след на ее психическом и физическом здоровье. Деми до сих пор ощущает последствия. Из-за проблем со зрением она долгое время не могла читать - певица видела все размытым и нечетким.

Теперь Деми не может водить машину из-за эффекта "солнечных пятен".

Также стало известно, что торговец наркотиками, принесший ей запрещенные вещества в ту ночь, изнасиловал ее, а затем бросил при смерти.

"Когда я пришла в себя в больнице, меня спросили, был ли мой половой акт по согласию. Я вспомнила, как он лежал на мне, поэтому я сказала: "Да". Только примерно через месяц после передозировки я поняла:

"Эй, ты была не в том состоянии, чтобы соглашаться на секс. Такая травма не проходит за одну ночь".

Я хотела переписать все, чтобы он не насиловал меня. Я хотела, чтобы это был мой выбор. После случился рецидив, я даже звонила и угрожала ему", - приводит слова Деми PeopleTalk.ru.

В новом интервью певица также рассказала, что не ограничивает себя полностью в употреблении запрещенных веществ и алкоголя: "Я поняла, что закрытые двери заставляют меня хотеть открыть их еще больше. Я знаю, что покончила с вещами, которые меня убивают… но я хотела бы получить какое-то облегчение, может быть, через травку или что-то в этом роде".

Напомним, в 2018 году Деми Ловато в бессознательном состоянии обнаружили друзья около ее дома. Они дали ей препарат, который применяется при передозировке наркотиками, и вызвали медиков. В больнице певица пришла в себя. Несколько месяцев Деми проходила курс реабилитации и избавлялась от наркозависимости. 

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