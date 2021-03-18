СМИ: Олигарх сделал Агате Муцениеце подарок за 111 000 евро

Сейчас Агата работает в "Голос.Дети" на Первом канале, потому некоторые коллеги на ТВ в курсе изменений в ее личной жизни. Например, ведущий Алексей Шаранин заявил, что у Муцениеце есть богатый ухажер.

"Это известный олигарх. Он недавно подарил Агате "Майбах" за 10 миллионов рублей (около 111 000 евро). С его стороны можно видеть искренние чувства, что, безусловно, вызывает зависть коллег Агаты. Она девушка яркая, после развода с Павлом карьера идет в гору. Она легко могла бы сама себе купить эту машину, зарабатывает она прилично, но тут любимый человек ее опередил", - говорит Шаранин.