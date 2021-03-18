СМИ: Олигарх сделал Агате Муцениеце подарок за 111 000 евро
Многие считают, что у Агаты Муцениеце наконец-то новые отношения, пишет StarHit.ru.
Многие считают, что у Агаты Муцениеце наконец-то новые отношения, пишет StarHit.ru.
Сейчас Агата работает в "Голос.Дети" на Первом канале, потому некоторые коллеги на ТВ в курсе изменений в ее личной жизни. Например, ведущий Алексей Шаранин заявил, что у Муцениеце есть богатый ухажер.
"Это известный олигарх. Он недавно подарил Агате "Майбах" за 10 миллионов рублей (около 111 000 евро). С его стороны можно видеть искренние чувства, что, безусловно, вызывает зависть коллег Агаты. Она девушка яркая, после развода с Павлом карьера идет в гору. Она легко могла бы сама себе купить эту машину, зарабатывает она прилично, но тут любимый человек ее опередил", - говорит Шаранин.
В свою очередь, Агата отшутилась, отметив, что пускай все думают, что автомобиль ей подарил Брэд Питт.
Как сообщалось, ранее, Муцениеце приписывали роман с режиссером Климом Шипенко. Актриса публично заявила, что никогда бы не стала встречаться с женатым мужчиной.