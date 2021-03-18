Продюсер "Золотого микрофона" ответила на критику о проведении церемонии во время пандемии

Она отметила, что организаторы премии хорошо понимают текущую ситуацию в стране в связи с Covid-19, и объяснила, как соблюдались эпидемиологические правила во время съемок церемонии вручения премии "Золотой микрофон".

"Золотой микрофон" был задуман и организован как создание телеконтента - прямая трансляция с соответствующей спецификой, отметила продюсер. 1

"Таким образом, разработка сценария и плана событий основывалась на едином принципе отдельных "блоков записи", для каждого исполнителя или группы были предусмотрены отдельные гримерки (в зависимости от участия конкретных артистов в определенном блоке записи концертов), поток участников был организован по отдельным проходам, чтобы была возможность не столкнуться, вручение призов бесконтактным способом, особые требования относительно дезинфекции, масок, времени и порядка съемок и т. д.", - отметила Милграве. По ее словам, все сотрудники и участники были ознакомлены со специальным протоколом безопасности "Золотого микрофона", который был специально разработан организаторами мероприятия для обеспечения соблюдения требований как во время подготовки, так и во время прямых трансляций.

"Соблюдение мер безопасности также является личной ответственностью каждого участника", - сказала продюсер, отметив, что у SPKC также просили консультацию относительно предусмотренных требований.

Она также подчеркнула, что участвовать в мероприятии было разрешено только при отрицательном результате теста на Covid-19 или лабораторных доказательствах наличия антител: 1

"Совместно с E. Gulbja laboratorija за два дня до мероприятия было проведено коллективное тестирование. Кроме того, каждый участник съемок и сотрудник подписал подтверждение, в котором было указано, что у него нет симптомов болезни, что он не был контактным лицом больного Covid-19 и что ему не назначена самоизоляция или карантин".

Милграве также добавила, что съемочная площадка была обустроена таким образом, чтобы между участниками конкретного блока было обеспечено расстояние в два метра, при этом снятие масок было разрешено только при нахождении в кадре камеры (получение приза, речь, выступление или пение). Кроме того, по ее словам, угловая съемка сбоку (прием, который часто используется при небольшой аудитории во время записи) создает оптическую иллюзию заполнения пространства.

Помимо этого, по словам продюсера, во время съемки различных блоков проходила "пересменка" участников, а также все стулья и оборудование периодически дезинфицировали. 1

"Средняя продолжительность каждого блока составляла 30 минут. Не было афтепати или каких-либо других светских встреч, "Золотой микрофон" был просто съемкой вживую", - отметила продюсер.

"Можем с полной ответственностью сказать, что запись церемонии "Золотой микрофон" за последний год была одной из самых тщательно спланированных и подготовленных с точки зрения безопасности. В ответ на критику в отношении того, что трансляция вообще проходила, мы можем сказать, что, как и в случае со спортивными и культурными мероприятиями высокого уровня, награда "Золотой микрофон года" является событием национального значения для музыкальной индустрии. И, как и на спортивных и культурных мероприятиях высокого уровня, церемония "Золотой микрофон" была организована при соблюдении всех правил протокола безопасности", - заключила Милграве.