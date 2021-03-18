"Я желаю ему здоровья". Путин ответил Байдену, который назвал его убийцей

"Я бы сказал ему: "Будьте здоровы". Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток <...> Кто как обзывается, тот так и называется. Это не просто детская поговорка и шутка. Смысл очень глубокий. Психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что это мы. И из этого исходя, оцениваем его действия", - сказал Путин во время эфира на канале "России 24".

"Дождь" отмечает, вопрос о Байдене Путину задала координатор волонтерского музыкального фестиваля "Дорога на Ялту". Она спросила, что бы он ответил Байдену.

Путин упомянул "истребление местного населения" при освоении американского континента, "очень жестокий период рабства", а также движение Black Lives Matter. 1

Он также отметил, что Соединенные Штаты в целом настроены иметь отношения с Россией, но по тем вопросам, которые представляют интерес для самих США и на их условиях.

"Мы будем с ними работать, но в тех областях, в которых сами заинтересованы и на тех условиях, которые считаем выгодными для себя. <...> Несмотря на санкции, оскорбления, им придется с этим считаться", - заявил президент России.

Ранее в Кремле отметили, что считают "очень плохими" высказывания президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина.

"Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, и дальше будем исходить из этого. К сказанному мне нечего добавить", - цитирует "Медуза" Пескова.

Также Пескова спросили, припоминают ли в Кремле прецеденты подобных высказываний. "Нечего припоминать, конечно, такого не было в истории", - сказал Песков.

На вопрос, как это может сказаться на отношениях стран, он ответил "Абсолютно понятно как", но не стал дальше расшифровывать смысл своих слов.

Напомним, что 17 марта Джо Байден в интервью американскому телеканалу ABC на вопрос, считает ли он Путина убийцей, ответил: "Угу, да". После этого МИД России вызвал российского посла в США Анатолия Антонова в Москву для консультаций, однако в сообщении МИД не говорилось, что это связано со словами Байдена.