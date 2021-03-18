Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире

"Я сейчас подумал вот о чем. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн", - сказал Путин. - "Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран".
Путин также сказал, что планирует дать поручение проработать соответствующий вопрос российскому МИДу.
Напомним, 17 марта Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей. Результатом этого стал отзыв российского посла из Вашингтона для консультаций.
Утром в четверг, 18 марта Путин сказал, что пожелал бы Байдену в ответ на обвинения "здоровья". Также он вспомнил дразнилку: "Кто обзывается, тот сам так называется".