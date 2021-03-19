Нашумевшая церемония "Золотого микрофона": полиция проверит, не было ли Covid-нарушений
Госполиция оценит, были ли соблюдены ограничения, связанные с Covid-19, на церемонии вручения премии "Золотой микрофон", сообщили в Госполиции.
Госполиция оценит, были ли соблюдены ограничения, связанные с Covid-19, на церемонии вручения премии "Золотой микрофон", сообщили в Госполиции.
За нарушение ограничений или запретов, введенных во время режима чрезвычайной ситуации, может быть наложен штраф от десяти до 2000 евро для физического лица и от 140 до 5000 евро для юридического лица.
Галерея: Церемония "Золотой микрофон 2021"
Напомним, во вторник, 16 марта, в прямом эфире из Медиацентра Рижского техникума искусств и медиа были объявлены победители конкурса "Золотой микрофон 2021". Правда, мероприятие возмутило многих пользователей социальных сетей. После чего прозвучавшую критику прокомментировала продюсер мероприятия Элита Милграве.