Вступают в силу изменения в порядке организации вакцинации

Также изменения предусматривают, что вакцинация лиц с хроническими заболеваниями должна проводиться с учетом рекомендаций, опубликованных на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Таким образом, в практике семейных врачей вакцинацию будут проводить людям, которые зарегистрированы в списке пациентов, а в стационарном лечебном учреждении - в соответствии с внутренним порядком учреждения и назначением лечащего врача пациента.
В других медицинских учреждениях, где проходит вакцинация, получить прививку без направления врача смогут лица, имеющие статус хронического пациента, подтвержденный Национальной службой здравоохранения.
При этом предусмотрено, что медицинское учреждение будет организовывать вакцинацию по месту жительства пациента. Если это позволит количество доз вакцины, прививку смогут получить и члены домохозяйства вакцинируемого.