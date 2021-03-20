Вступают в силу изменения в порядке организации вакцинации

Также изменения предусматривают, что вакцинация лиц с хроническими заболеваниями должна проводиться с учетом рекомендаций, опубликованных на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Таким образом, в практике семейных врачей вакцинацию будут проводить людям, которые зарегистрированы в списке пациентов, а в стационарном лечебном учреждении - в соответствии с внутренним порядком учреждения и назначением лечащего врача пациента.

В других медицинских учреждениях, где проходит вакцинация, получить прививку без направления врача смогут лица, имеющие статус хронического пациента, подтвержденный Национальной службой здравоохранения.