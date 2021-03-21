Из-за клипа фолк-общине грозит штраф за нарушение ограничений. Почему разрешено сниматься другим артистам?

Госполиция проинформировала Bez Tabu, что начат процесс административного правонарушения. Если правоохранительные органы придут к выводу, что требования эпидемиологической безопасности не соблюдались, то фольклорный ансамбль будет оштрафован на сумму до 5000 евро.

Руководитель общины Upītes Слишанс в недоумении, почему его общине делают выговор и угрожают наказанием, в то время как другие, более известные артисты могут снимать клипы и лично присутствовать на церемониях награждения.

Заместитель государственного секретаря Министерства культуры Улдис Зариньш поясняет: "В настоящее время мероприятия и занятия любительских коллективов запрещены. Исключения касаются лишь профессионалов. Такие исключения существуют для того, чтобы культура доходила до людей хотя бы в цифровом виде (...). Мы очень хорошо понимаем непонимание со стороны коллективов [дилетантов].

За последний год мы много говорили о том, почему одним разрешено, а другим запрещено. Основное внимание уделяется тому, чтобы люди работали. Для профессионалов это работа, источник дохода, а не хобби или времяпрепровождение".

По словам Анды Живите-Уртане, директора Института общественного здоровья RSU, "мы не должны транслировать противоречивые новости в обществе, но здесь мы видим противоречие".