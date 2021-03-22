Ушедшая в порно звезда Disney выходит замуж

23-летняя Торн, известная по сериалу Disney "Танцевальная лихорадка", показала в Instagram-сторис подаренное женихом обручальное кольцо. Известно, что в отношениях с 27-летним Масколо она состоит уже почти два года.

По словам певца, свадьба будет сыграна в скором времени. Празднование пара намерена провести в Италии и США.