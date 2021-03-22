Пн, 22.03.2021
Феномен западного общества 21-го столетия - чрезмерное фокусирование на здоровом образе жизни, граничащее с зависимостью Анда Кивите-Уртане, ведущий исследователь Рижского университета Страдиня
Анда Кивите-Уртане, ведущий исследователь Рижского университета Страдиня

Ушедшая в порно звезда Disney выходит замуж

Бывшая звезда Disney, а ныне порнорежиссер Белла Торн выходит замуж за итальянского певца Бенджамина Масколо. 

23-летняя Торн, известная по сериалу Disney "Танцевальная лихорадка", показала в Instagram-сторис подаренное женихом обручальное кольцо. Известно, что в отношениях с 27-летним Масколо она состоит уже почти два года.

По словам певца, свадьба будет сыграна в скором времени. Празднование пара намерена провести в Италии и США. 

В 2019 году Белла Торн была признана одной из самых скандальных американских знаменитостей по версии USA Today. Ее дебютом в качестве режиссера стал короткометражный порнофильм под названием "Она и он". 

НАВЕРХ
Back