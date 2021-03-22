Ушедшая в порно звезда Disney выходит замуж
Бывшая звезда Disney, а ныне порнорежиссер Белла Торн выходит замуж за итальянского певца Бенджамина Масколо.
Бывшая звезда Disney, а ныне порнорежиссер Белла Торн выходит замуж за итальянского певца Бенджамина Масколо.
23-летняя Торн, известная по сериалу Disney "Танцевальная лихорадка", показала в Instagram-сторис подаренное женихом обручальное кольцо. Известно, что в отношениях с 27-летним Масколо она состоит уже почти два года.
По словам певца, свадьба будет сыграна в скором времени. Празднование пара намерена провести в Италии и США.
В 2019 году Белла Торн была признана одной из самых скандальных американских знаменитостей по версии USA Today. Ее дебютом в качестве режиссера стал короткометражный порнофильм под названием "Она и он".