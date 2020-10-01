Чт, 1.10.2020
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Ояр Скудра, доцент Латвийского университета

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От Disney и семейного кино к порно: история Мейтленд Уорд

Мейтленд Уорд - американская актриса, звезда молодежных ТВ-сериалов 90-х и начала 2000-х. Широкой публике она не была очень известна, но за последние 5 лет ее популярность стремительно возросла. Дело в кино с пометкой 18+.

Немного о Мейтленд 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Эшли Мейтленд Уэлкос родилась в калифорнийском городе Лонг-Бич в феврале 1977 года. На старте творческой карьеры она взяла псевдоним из своего второго имени и фамилии матери: Мейтленд Уорд. Девушка окончила университет Калифорнии, а также обучалась театральному мастерству в нью-йорском вузе. Еще в юном возрасте она получила роль в сериале "Дерзкие и красивые". Это произошло в 1994 году. Так, за свою дебютную роль героини Джессики Фостер Уорд удостоилась победы в номинации "Молодой актер".

От семейного кино к фильмам для взрослых

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В целом начинала свою карьеру Мейтленд в качестве актрисы фильмов кинокомпании Disney. 43-летняя звезда прославилась, сыграв в таких картинах, как "Белые цыпочки", уже упомянутый сериал "Дерзкие и красивые", "Проучить мистера Гриффина", "Парень познает мир" и другие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Но Мейтленд не устраивал гонорар, а работы иногда и не было вовсе. Так, последний фильм с участием актрисы вышел в свет в 2007-м. 

Спустя несколько лет Мейтленд стала публиковать в своем Instagram снимки, на которых позировала в пикантных позах и/или очень откровенных нарядах. 

Такое увлечение насторожило агента актрисы, который просил ее прекратить дискредитировать себя такими фотографиями. Иначе Мейтленд пришлось бы покинуть студию Disney, которая тогда запустила проект с продолжением культового сериала 90-х и ждала актрису на возрастную роль, пишет британский таблоид Mirror.

Как вы уже поняли, девушка уволилась и перешла в кино для взрослых.

Видео: Фрагмент из фильма "Блюдо для собак" (2000 год)

На первоначальном этапе основными площадками для нее были SnapChat и Instagram. Однако еще больше внимания она получила после участия в фестивале Comic Con*. Девушка примеряла на себе различные образы, в том числе принцесс из Disney, так ее стала узнавать целевая аудитория. 

*Фестиваль популярной культуры, посвященный фантастике, кино, комиксам, аниме, косплею, настольным и видеоиграм.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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К слову, общество неоднозначно отнеслось к новому направлению кумира молодежи, а в 2014-м таблоиды раскритиковали Уорд за то, что она появилась на красной дорожке без нижнего белья.

На тот момент у нее был контракт с Disney, но роли, которые ей предлагались, уже не привлекали артистку. В одном из интервью Мейтленд отметила, что всех, кого она играла, она переросла и ей грозили только образы примерных "мамочек". С этим, очевидно, она мериться не хотела. 

"Когда люди говорят, что мне пришлось пойти в порно, я смеюсь. Это хорошая работа, а я получаю больше денег сейчас", - признавалась звезда.

Сначала видео с ней стали появляться на специальных платформах с пометкой 18+. В июле 2019 года Мейтленд заключила договор со студией Society 15, которая специализируется в области порноиндустрии. Так она начала сниматься в порнофильмах.  

Личная жизнь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В студенческие годы девушка познакомилась с Терри Бакстером, который старше своей избранницы на 3 года, а его карьерная биография связана с инвестициями и недвижимостью. В 2006 года они поженились.

Несмотря на смену амплуа жены, Терри и Мейтленд все еще вместе. Как признавалась сама актриса, он воспринимает ее работу нормально. 

Что сейчас?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Важными событиями 2020 года для актрисы стали сразу 6 наград за вклад в развлекательную индустрию для взрослых - 3 от AVN Award и 3 от XBIZ Award. Кроме этого, Уорд получила титулы как лучшая актриса второго плана, полнометражного фильма, а также любимый вебкам-косплеер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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