От Disney и семейного кино к порно: история Мейтленд Уорд

Немного о Мейтленд

Эшли Мейтленд Уэлкос родилась в калифорнийском городе Лонг-Бич в феврале 1977 года. На старте творческой карьеры она взяла псевдоним из своего второго имени и фамилии матери: Мейтленд Уорд. Девушка окончила университет Калифорнии, а также обучалась театральному мастерству в нью-йорском вузе. Еще в юном возрасте она получила роль в сериале "Дерзкие и красивые". Это произошло в 1994 году. Так, за свою дебютную роль героини Джессики Фостер Уорд удостоилась победы в номинации "Молодой актер".

От семейного кино к фильмам для взрослых

В целом начинала свою карьеру Мейтленд в качестве актрисы фильмов кинокомпании Disney. 43-летняя звезда прославилась, сыграв в таких картинах, как "Белые цыпочки", уже упомянутый сериал "Дерзкие и красивые", "Проучить мистера Гриффина", "Парень познает мир" и другие.

Но Мейтленд не устраивал гонорар, а работы иногда и не было вовсе. Так, последний фильм с участием актрисы вышел в свет в 2007-м.

Спустя несколько лет Мейтленд стала публиковать в своем Instagram снимки, на которых позировала в пикантных позах и/или очень откровенных нарядах.

Такое увлечение насторожило агента актрисы, который просил ее прекратить дискредитировать себя такими фотографиями. Иначе Мейтленд пришлось бы покинуть студию Disney, которая тогда запустила проект с продолжением культового сериала 90-х и ждала актрису на возрастную роль, пишет британский таблоид Mirror.

Как вы уже поняли, девушка уволилась и перешла в кино для взрослых.

Видео: Фрагмент из фильма "Блюдо для собак" (2000 год)

На первоначальном этапе основными площадками для нее были SnapChat и Instagram. Однако еще больше внимания она получила после участия в фестивале Comic Con*. Девушка примеряла на себе различные образы, в том числе принцесс из Disney, так ее стала узнавать целевая аудитория.

*Фестиваль популярной культуры, посвященный фантастике, кино, комиксам, аниме, косплею, настольным и видеоиграм.

К слову, общество неоднозначно отнеслось к новому направлению кумира молодежи, а в 2014-м таблоиды раскритиковали Уорд за то, что она появилась на красной дорожке без нижнего белья.