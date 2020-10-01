От Disney и семейного кино к порно: история Мейтленд Уорд

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Мейтленд Уорд - американская актриса, звезда молодежных ТВ-сериалов 90-х и начала 2000-х. Широкой публике она не была очень известна, но за последние 5 лет ее популярность стремительно возросла. Дело в кино с пометкой 18+.
Немного о Мейтленд
Эшли Мейтленд Уэлкос родилась в калифорнийском городе Лонг-Бич в феврале 1977 года. На старте творческой карьеры она взяла псевдоним из своего второго имени и фамилии матери: Мейтленд Уорд. Девушка окончила университет Калифорнии, а также обучалась театральному мастерству в нью-йорском вузе. Еще в юном возрасте она получила роль в сериале "Дерзкие и красивые". Это произошло в 1994 году. Так, за свою дебютную роль героини Джессики Фостер Уорд удостоилась победы в номинации "Молодой актер".
От семейного кино к фильмам для взрослых
В целом начинала свою карьеру Мейтленд в качестве актрисы фильмов кинокомпании Disney. 43-летняя звезда прославилась, сыграв в таких картинах, как "Белые цыпочки", уже упомянутый сериал "Дерзкие и красивые", "Проучить мистера Гриффина", "Парень познает мир" и другие.
Но Мейтленд не устраивал гонорар, а работы иногда и не было вовсе. Так, последний фильм с участием актрисы вышел в свет в 2007-м.
Такое увлечение насторожило агента актрисы, который просил ее прекратить дискредитировать себя такими фотографиями. Иначе Мейтленд пришлось бы покинуть студию Disney, которая тогда запустила проект с продолжением культового сериала 90-х и ждала актрису на возрастную роль, пишет британский таблоид Mirror.
Как вы уже поняли, девушка уволилась и перешла в кино для взрослых.
Видео: Фрагмент из фильма "Блюдо для собак" (2000 год)
На первоначальном этапе основными площадками для нее были SnapChat и Instagram. Однако еще больше внимания она получила после участия в фестивале Comic Con*. Девушка примеряла на себе различные образы, в том числе принцесс из Disney, так ее стала узнавать целевая аудитория.
*Фестиваль популярной культуры, посвященный фантастике, кино, комиксам, аниме, косплею, настольным и видеоиграм.
К слову, общество неоднозначно отнеслось к новому направлению кумира молодежи, а в 2014-м таблоиды раскритиковали Уорд за то, что она появилась на красной дорожке без нижнего белья.
На тот момент у нее был контракт с Disney, но роли, которые ей предлагались, уже не привлекали артистку. В одном из интервью Мейтленд отметила, что всех, кого она играла, она переросла и ей грозили только образы примерных "мамочек". С этим, очевидно, она мериться не хотела.
Сначала видео с ней стали появляться на специальных платформах с пометкой 18+. В июле 2019 года Мейтленд заключила договор со студией Society 15, которая специализируется в области порноиндустрии. Так она начала сниматься в порнофильмах.
Личная жизнь
В студенческие годы девушка познакомилась с Терри Бакстером, который старше своей избранницы на 3 года, а его карьерная биография связана с инвестициями и недвижимостью. В 2006 года они поженились.
Несмотря на смену амплуа жены, Терри и Мейтленд все еще вместе. Как признавалась сама актриса, он воспринимает ее работу нормально.
Что сейчас?
Важными событиями 2020 года для актрисы стали сразу 6 наград за вклад в развлекательную индустрию для взрослых - 3 от AVN Award и 3 от XBIZ Award. Кроме этого, Уорд получила титулы как лучшая актриса второго плана, полнометражного фильма, а также любимый вебкам-косплеер.
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