Пн, 22.03.2021
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Отдых латвийского блогера Эвелины Паркере на Канарских островах вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях
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Латвийский блогер Эвелина Паркере встретила весну на Тенерифе. Снимками с острова девушка поделилась в соцсетях. 

20-летняя блогер поделилась фотографиями с отдыха на своей Instagram-странице. Это вызвало неоднозначную реакцию фолловеров: одна часть восхищалась фигурой Эвелины, а вторая откровенно негодовала.

Некоторые подписчики осудили блогера за путешествие во время пандемии.

Сама Паркере написала в сторис: "Представьте, что Instagram-страница - это чей-то дом. Если она публичная, то вы приглашены в дом. Если вам не нравится то, как украшено жилье, то вы ведете себя уважительно, ведь вы в гостях у другого человека, который делает вещи иначе, нежели вы. Если вам что-то не нравится [...] - вы всегда можете уйти".

Напомним, ранее министр иностранных дел Эдгар Ринкевич призвал не путешествовать без существенной необходимости. 

Стоит отметить, что Паркере не единственная латвийская знаменитость, которая путешествует во время пандемии. Ранее о поездке за границу рассказала возлюбленная банкира Олега Филя и фитнес-модель Юта Валдмане

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