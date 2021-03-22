Отдых латвийского блогера Эвелины Паркере на Канарских островах вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях

Отдых латвийского блогера Эвелины Паркере на Канарских островах вызвал неоднозначную реакцию в соцсетяхФото
Латвийский блогер Эвелина Паркере встретила весну на Тенерифе. Снимками с острова девушка поделилась в соцсетях.
Латвийский блогер Эвелина Паркере встретила весну на Тенерифе. Снимками с острова девушка поделилась в соцсетях.
20-летняя блогер поделилась фотографиями с отдыха на своей Instagram-странице. Это вызвало неоднозначную реакцию фолловеров: одна часть восхищалась фигурой Эвелины, а вторая откровенно негодовала.
Некоторые подписчики осудили блогера за путешествие во время пандемии.
Сама Паркере написала в сторис: "Представьте, что Instagram-страница - это чей-то дом. Если она публичная, то вы приглашены в дом. Если вам не нравится то, как украшено жилье, то вы ведете себя уважительно, ведь вы в гостях у другого человека, который делает вещи иначе, нежели вы. Если вам что-то не нравится [...] - вы всегда можете уйти".
Напомним, ранее министр иностранных дел Эдгар Ринкевич призвал не путешествовать без существенной необходимости.
Стоит отметить, что Паркере не единственная латвийская знаменитость, которая путешествует во время пандемии. Ранее о поездке за границу рассказала возлюбленная банкира Олега Филя и фитнес-модель Юта Валдмане.