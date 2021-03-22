Отдых латвийского блогера Эвелины Паркере на Канарских островах вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях

Сама Паркере написала в сторис: "Представьте, что Instagram-страница - это чей-то дом. Если она публичная, то вы приглашены в дом. Если вам не нравится то, как украшено жилье, то вы ведете себя уважительно, ведь вы в гостях у другого человека, который делает вещи иначе, нежели вы. Если вам что-то не нравится [...] - вы всегда можете уйти".