Дело о цифровом ТВ: Фрейвалдсу и Дрипе также были предъявлены обвинения в нарушениях

Прокурор отдела по расследованию особо важных дел Монвидс Зелчс, не называя имен обвиняемых, подтвердил агентству ЛЕТА, что в настоящее время в мошенничестве в крупном размере в составе организованной группы обвинения предъявлены девяти лицам.

Уже сообщалось, что по этому делу в уголовном процессе о возможных нарушениях при внедрении цифрового телевидения прокуратура предъявила обвинения бизнесменам и бывшим политикам Андрису Шкеле и Айнару Шлесерсу.

Ранее в передаче Nekā personīga на телеканале TV3 сообщалось, что обвиняются также бывший коммерческий директор компании Lattelecom (ныне Tet) Янис Лигерс, руководитель бизнес-отдела Том Абеле, руководитель отдела поддержки бизнеса Том Мейситис и бывший руководитель предприятия Hannu Digital Гинтарс Кавацис.

По словам прокурора Зелчса, каждый обвиняемый сыграл свою роль в совершении преступления. Прокурор не назвал сумму, полученную преступным путем, но, по имеющейся у агентства LETA информации, она составляет около 3 млн евро.

Прокурор сообщил, что одному из обвиняемых также было предъявлено обвинение в отмывании денег в крупном размере. Агентству LETA известно, что этим человеком является Шкеле, а также то, что на недвижимость и акции, принадлежащие Шкеле и Шлесерсу, частично наложен арест.

На вопрос, почему решение о возбуждении уголовного дела было принято так поздно, Зелчс ответил, что дело сложное, в нем участвует много людей, а также сменилось несколько следователей.

Он также сообщил, что уголовное дело в настоящее время находится "на финишной прямой", но обвиняемые еще не давали показаний.

Ранее RUS TVNET сообщал, что по данному уголовному делу также обвиняются бывший председатель правления SIA Tet Юрис Гулбис и еще четыре человека.

В октябре прошлого года передача Nekā personīga сообщила, что прокуратура предъявила Гулбису и еще четырем лицам обвинение в возможной причастности к мошенничеству при внедрении цифрового телевидения, оценив ущерб компании в 7 585 533 евро.