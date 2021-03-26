Звезда "Сладкой жизни" Лукерья Ильяшенко о Риге: "Все, кто моложе 25, совсем не понимают по-русски"

Лукерья Ильяшенко призналась, что после съемок в сериале "Сладкая жизнь" в Риге больше никогда не была. Актриса отметила, что эти дни стали "одними из самых счастливых в ее жизни".

Артистка объяснила, что у них бывали выходные во время съемочных дней - тогда они много гуляли по городу, проводили время в Юрмале.

В Риге Лукерье больше всего запомнился клуб First, а в Юрмале - "пляжный ресторан", но название она не помнит. Она отметила, что там были красивые женщины в бриллиантах.

"Это было все как-то богемно и красиво", - вспоминает Ильяшенко.

Ведущий отметил, что в массовке сериала снимались многие латвийские актеры. Лукерья заметила, что внешне они отличаются от российских.

"Понятно, что лицо какое-то сзади в массовке иностранное, а не наши советские ряхи", - указала актриса.

Ильяшенко рассказала, что когда в Риге были съемки, то многие из актеров и коллег задумались о том, чтобы приобрести недвижимость в Латвии и получить вид на жительство. Но эта идея все-таки сошла на нет из-за необходимости пребывания в России. Ведь там основная работа и пробы.

"Когда в последний раз была в Риге, было ощущение почему-то, что все, кто моложе 25, совсем не понимают по-русски, только взрослые люди... И вообще русских как-то стали недолюбливать", - отметила Лукерья.

Звезда подчеркнула, что она это заметила в разрезе нескольких лет.