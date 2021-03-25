"Комбинезоны мой фетиш": постройневшая Лолита показала фигуру в облегающем наряде

Лолита отметила, что в таких серьгах как у нее сейчас, она ходила еще в 90-х, а вот такого комбинезона не было. Это было трендом в 80-е годы. Такой наряд носила голливудская звезда Джейн Фонда.

"Она продвигала здоровый образ жизни и... аэробику. Я не занимаюсь аэробикой. В гробу я ее видала", - подчеркнула Лолита.

Милявская рассказала, что черный комбинезон ей подарила Екатерина Стриженова и она в нем отлично потусила. Сейчас ей прислали два других и она призналась, что они невероятно удобные и помогают моделировать фигуру. Певица рекомендует их носить с широким поясом и пиджаками.

Подписчики и коллеги Лолиты поспешили оставить под роликом полные восхищения комментарии: "Невероятная женщина", "Классный комбез", "Красавица", "Солнышко, ты - супер", "Конечно, на такую фигурку все классно смотрится", "Шикарно выглядишь", "Хочешь быть красивой - разведись".