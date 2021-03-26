"Продезинфицируйте улицы": блогер Эвелина Паркере иронично сообщила о своем возвращении в Латвию
20-летний латвийский блогер Эвелина Паркере, получившая осуждение за путешествия во время пандемии, иронично отреагировала в социальных сетях.
20-летний латвийский блогер Эвелина Паркере, получившая осуждение за путешествия во время пандемии, иронично отреагировала в социальных сетях.
Паркере, которая отдыхала на Канарских островах, собирается вернуться в Латвию. В соцсетях она посмеялась над этим.
"Ну все! Пожалуйста, когда я въеду в Латвию, продезинфицируйте улицы", - сказала она в сторис.
Кроме того, Эвелина показала, как проходит тест на коронавирус, но и над этим высказалась шутя, что это "fake" и его результат поддельный.
Согласно снимкам в соцсетях у Паркере отрицательный тест на Covid-19.
Ранее, МИД призвал не совершать путешествий за границу без особой необходимости.