Пт, 26.03.2021
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премьер-министр Кришьянис Кариньш

"Продезинфицируйте улицы": блогер Эвелина Паркере иронично сообщила о своем возвращении в Латвию

20-летний латвийский блогер Эвелина Паркере, получившая осуждение за путешествия во время пандемии, иронично отреагировала в социальных сетях.

Паркере, которая отдыхала на Канарских островах, собирается вернуться в Латвию. В соцсетях она посмеялась над этим.

"Ну все! Пожалуйста, когда я въеду в Латвию, продезинфицируйте улицы", - сказала она в сторис.

Кроме того, Эвелина показала, как проходит тест на коронавирус, но и над этим высказалась шутя, что это "fake" и его результат поддельный. 

Согласно снимкам в соцсетях у Паркере отрицательный тест на Covid-19.

ФОТО: instagram/movieevelina

Ранее, МИД призвал не совершать путешествий за границу без особой необходимости. 

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