С начала пандемии Латвийский национальный театр уволил по крайней мере 30 человек

Он сказал, что за это время бюджет театра фактически сократился вдвое, потому что сейчас учреждение получает только государственную дотацию, но ничего не зарабатывает. Ранее примерно половину доходов театр зарабатывал сам.

"Мы оптимизировали все, что могли оптимизировать. Весной мы даже отключаем отопление, зимой это сделать сложнее. Мы стараемся сэкономить, чтобы выжить. Что это означает по отношению к людям? У нас было 196-197 сотрудников, теперь 160-165", - сказал Вимба.

По его словам, театр продолжает работать - создаются новые спектакли, однако настроение коллектива очень изменчиво, мотивационные инструменты постепенно иссякают.

"Вы узнаете, что вакцинация не идет по плану, и снова хочется все бросить", - так описал эти настроения директор театра.