Сб, 27.03.2021
Я уверена, что уже шестую годовщину свадьбы мы встретим вместе. Кристине Лемберга
Кристине Лемберга

Актриса Эмма Стоун впервые стала матерью

32-летняя американская актриса Эмма Стоун и ее 35-летний муж Дэйв Маккери впервые стали родителями. Источники сообщили изданию TMZ, что малыш появился на свет еще 13 марта. Об этом пишет Spletnik.ru.

Пол и имя ребенка не сообщается.

Первые слухи о том, что Эмма Стоун беременна появились в сентябре 2020 года. 

Напомним, с режиссером шоу Saturday Night Live она начала встречаться больше трех лет назад. Свой роман они сначала держали в секрете, а вышли вместе в свет лишь спустя полтора года после его начала.

В декабре прошлого года Дэйв сделал возлюбленной предложение. коронавирус помешал пышной свадьбе, но СМИ уверены, что пара заключила все-таки официальный брак. 

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