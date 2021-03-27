Актриса Эмма Стоун впервые стала матерью
32-летняя американская актриса Эмма Стоун и ее 35-летний муж Дэйв Маккери впервые стали родителями. Источники сообщили изданию TMZ, что малыш появился на свет еще 13 марта. Об этом пишет Spletnik.ru.
32-летняя американская актриса Эмма Стоун и ее 35-летний муж Дэйв Маккери впервые стали родителями. Источники сообщили изданию TMZ, что малыш появился на свет еще 13 марта. Об этом пишет Spletnik.ru.
Пол и имя ребенка не сообщается.
Первые слухи о том, что Эмма Стоун беременна появились в сентябре 2020 года.
Напомним, с режиссером шоу Saturday Night Live она начала встречаться больше трех лет назад. Свой роман они сначала держали в секрете, а вышли вместе в свет лишь спустя полтора года после его начала.
В декабре прошлого года Дэйв сделал возлюбленной предложение. коронавирус помешал пышной свадьбе, но СМИ уверены, что пара заключила все-таки официальный брак.