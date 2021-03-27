Актриса Эмма Стоун впервые стала матерью

Первые слухи о том, что Эмма Стоун беременна появились в сентябре 2020 года.

Напомним, с режиссером шоу Saturday Night Live она начала встречаться больше трех лет назад. Свой роман они сначала держали в секрете, а вышли вместе в свет лишь спустя полтора года после его начала.