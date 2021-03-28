Навальный попросил уколы от боли в ноге. Врачи заявили об угрозе утраты функций нижних конечностей

Члены ОНК Владимирской области посетили политика 27 марта - после того, как стало известно о его жалобах на боли в спине и ноге.

"В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога, и он попросил оказать содействие в получении уколов "Диклофенак" для снятия болевого синдрома.

При этом он продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий высказано не было. 1

Мы проверили медицинскую документацию в медицинской части ИК и убедились, что заявка на данный медицинский препарат от Алексея Навального официально зафиксирована. Мы попросили медиков обратить на это внимание и в случае необходимости провести дополнительное медицинское обследование", - приводятся слова председателя ОНК Вячеслава Куликова на сайте Общественной палаты РФ.

Навальный в микроблоге Twitter прокомментировал состоявшийся визит следующим образом:

Члены ОНК посетили Навального в ещё пятницу с утра. Что им мешало рассказать об этом сразу после посещения, а не молчать два дня🤔 Возможно требовались серьёзные консультации с руководством, чтобы выдавить из себя предложение, что пока он ходит самостоятельно. Ещё бы он не ходил https://t.co/1Y53vnKcCx — Alexey Navalny (@navalny) March 28, 2021

Как уже сообщал RUS TVNET, ранее в социальных сетях Алексея Навального был опубликован пост от его имени, где политик рассказал, что ему тяжело и больно вставать с кровати из-за болей в ноге и спине, а администрация колонии не реагирует на его жалобы.

Как напоминает Deutsche Welle, 25 марта соратник Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале объявил, что состояние политика является "крайне неблагополучным". В свою очередь по данным защитников Навального Ольги Михайловой и Вадима Кобзева, к оппозиционеру не пускают врача, а рекомендованные лекарства передавать не разрешают. Кроме того, политика подвергают пытке лишением сна: будят по восемь раз за ночь для "профилактического учета", отметил Кобзев.

"Медуза" со ссылкой на The Insider сообщает, что более двух десятков российских врачей в открытом письме потребовали безотлагательно оказать медицинскую помощь Навальному, находящемуся в заключении в колонии в Покрове. "Без результатов МРТ и осмотра невозможно поставить диагноз, но судя по информации из открытых источников, мы опасаемся самого худшего.

Оставление пациента в таком состоянии без помощи, возможно, даже хирургической, может привести к развитию тяжелых последствий, в том числе и необратимой, полной или частичной, утрате функций нижних конечностей", - говорится в письме. 1

Медики также отметили, что "хорошим вариантом" было бы пригласить для осмотра политика не только российских, но и немецких специалистов - из берлинской клиники Charite, поскольку последние уже имели опыт лечения этого пациента. Среди подписантов письма врачи разного профиля из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Пскова, Перми, Тарусы.