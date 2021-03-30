В Латвии продолжают искать людей. Если вам что-то известно о них - сообщите!

Свою биологическую маму, отца, братьев и сестер ищет Инна Кузнецова. "Я родилась в г. Елгава в мае 1983 года. Мою маму звали Татьяна Кузнецова. Отец - Федор Кузнецов. В 1983 году мама работала учительницей. Помогите мне их найти".

Овчинникову Марину и Овчинникова Игоря ищет родственница Ольга.

Екатерину Стародубцеву и Светлану Спорнаю ищет подруга Ирина. "Вместе работали на ст. Руиена".

Людмилу Николаевну Михайличенко 1963 г. р. ищет родственница Антонина.

Ивана Мартиновича Адаховского 1957 г. р. и его семью ищет родственница Наталья.

Подругу детства Юлию Кивиренко 1981 г. р. ищет Алина.

Свою маму Ольгу Черниховскую 1950 г. р. ищет дочь Наталья. "При переезде потеряла адрес мамы".

Карину Владимировну Худякову 1976 г. р. ищет Сергей. "Связь оборвалась в 1991 году".

Иосифа Кравченко 1958 г. р., который проживает в Тукумсе, ищут дочь Любовь и внуки, которые хотят общаться с дедушкой.

Эдуарда Маришина ищут брат Жан и племянница Ангелина.

Ларису Наглис 1954 г. р. ищет Георгий. "С малых лет не виделись. Воспитывались в разных детдомах".

Виктора Альбиновича Сондорса 1938 г. р., проживающего в Прейли, и его семью ищет сын Андрей. "Связь пропала в 2006 году".

Александра Гончарова 1952 г. р. из Лиепаи ищет родственница Елена.

Вию Петровну Петерзе 1946-48 г. р. ищет дочь Лиана. "Ищу биологическую маму. Я родилась в 1964 году".

Улдиса Цепурникса 1957 г. р. ищет Владимир. "Вместе служили в Североморске".

Владимира Мацкевича 1955-56 г. р. ищет Элла. "Ищу крестного отца".

Ингу (Любу) Вейс 1964 г. р. ищет сестра по отцовской линии Мария. "Маму Инги зовут Анита Вейс".

Нину (Анну) Малихову, которая проживала в с. Буртниеки Валмиерского района на ул. Яунатнес, и ее детей Надежду, Светлану, Тамару, Аллу, Галину и брата Владимира ищет родственница Лидия.

Валентину Бацул 1945-47 г. р. ищет подруга Екатерина.

Сабира Джафарова ищет дочь Элмира. "Последняя встреча была в 1987 году".

Сергея Тимофеева 1956 г. р. ищет двоюродный брат Сергей.

Владимира Божедомова, который проживает в Вентспилсе, ищет родственница Лидия.

Филиппа Зайцева 1979 г. р. и его маму Людмилу Зайцеву ищет родственница Любовь.

Маргариту Федорову 1939 г. р. и ее семью ищет сестра Галина.

Серафиму Шпот 1948 г. р. и ее семью ищет родственница Лидия.

Эрика Робертовича Смилгу 1958 г. р. ищет сын Роланд.

Николая (Николаса) Драюка, который проживает в г. Кандава, ищет сестра Руслана.

Галину Гаврилушкину 1957 г. р. ищет родственница Надежда.

Евгению Скутелниеце 1963 г. р. и ее семью ищет сестра Валентина.

Андрея Лемешонока 1968 г. р. ищет сводный брат Александр.

Татьяну Борисову 1959 г. р. из Салдуса ищет родственник Александр.

Владимира Кулинича 1950 г. р ищет родственница Тамара.

Александра Дубовика 1956 г. р. ищет сестра Ирина.

Ищут родственников Эрнеста и Алевтины Витиньж.

Нину Жабину, ее дочку Ларису Жабину 1950-52 г. р. и сына Сергея Жабина ищет родственница Анна.

Валентину Орловскую 1956 г. р. и ее семью ищет родственник Виктор.

Валентину Ермилову 1940-43 г. р. и ее семью ищет родственница Татьяна.

Сергея Пичугина 1969-70 г. р., который проживает на ул. Имантас в Риге, ищет сослуживец Оримбаев.

Если вам известно, где могут находиться люди, которых ищут родственники и друзья, или вы увидели в списке свое имя, просим написать или позвонить добровольному помощнику программы "Жди меня" в Латвии Мартиньшу Зиебергсу.

Если вы по каким-то причинам не хотите общаться со своими родными и близкими, просим также сообщить, чтобы вас больше не искали.