В давке на похоронах президента Танзании погибли 45 человек
Во время церемонии прощания с президентом Танзании Джоном Магуфули, в результате давки погибли 45 человек. Еще 37 человек получили травмы, сообщает "Медуза" со ссылкой на полицию Танзании.
Во время церемонии прощания с президентом Танзании Джоном Магуфули, в результате давки погибли 45 человек. Еще 37 человек получили травмы, сообщает "Медуза" со ссылкой на полицию Танзании.
Ранее стало известно о пятерых погибших на похоронах Магуфули. Как сообщалось, они были членами одной семьи.
Давка произошла 21 марта, когда гроб с телом покойного президента выставили для публичного прощания на стадионе в Дар-эс-Саламе.
"Люди пришли, чтобы выразить свою любовь к покойному лидеру, но их оказалось очень много, и некоторые потеряли терпение и попытались обходными путями пробраться на стадион", - объяснила полиция.
Джон Магуфули умер 17 марта в возрасте 61 года. Магуфули впервые возглавил Танзанию в 2015 году. Через пять лет он переизбрался на второй срок.