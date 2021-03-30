Банк Латвии повысил прогноз инфляции на этот год

Согласно обнародованным банком новейшим прогнозам, в 2023 году среднегодовая инфляция составит 1,8%.

Как заявили в Банке Латвии, прогнозы среднегодовой инфляции повышены, поскольку по мере восстановления роста мировой и латвийской экономики и увеличения спроса цены на сырьевые материалы будут расти, также ожидается рост цен на услуги.

Согласно прогнозам Банка Латвии, февраль, вероятно, был последним месяцем в обозримом будущем, когда наблюдалась годовая дефляция потребительских цен.

Повышение прогноза инфляции главным образом связано с ростом глобальных цен на сырье и ростом цен на услуги из-за отложенного потребления и увеличения затрат на одного клиента ввиду правил физического дистанцирования, а также значительным увеличением минимальной заработной платы в начале этого года, пояснил руководитель управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте.