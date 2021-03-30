Вт, 30.03.2021
В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога, и он попросил оказать содействие в получении уколов "Диклофенака" для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий высказано не было. Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии
Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии

Банк Латвии повысил прогноз инфляции на этот год

ФОТО: LETA

Банк Латвии повысил прогноз инфляции на 2021 год с прежних 1,1% до 1,8%, а прогноз инфляции на следующий год повышен с 1,6% до 2,2%.

Согласно обнародованным банком новейшим прогнозам, в 2023 году среднегодовая инфляция составит 1,8%.

Как заявили в Банке Латвии, прогнозы среднегодовой инфляции повышены, поскольку по мере восстановления роста мировой и латвийской экономики и увеличения спроса цены на сырьевые материалы будут расти, также ожидается рост цен на услуги.

Согласно прогнозам Банка Латвии, февраль, вероятно, был последним месяцем в обозримом будущем, когда наблюдалась годовая дефляция потребительских цен.

Повышение прогноза инфляции главным образом связано с ростом глобальных цен на сырье и ростом цен на услуги из-за отложенного потребления и увеличения затрат на одного клиента ввиду правил физического дистанцирования, а также значительным увеличением минимальной заработной платы в начале этого года, пояснил руководитель управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте.

Хотя ни динамика цен производителей и импортеров, ни инфляционные ожидания предпринимателей и потребителей не обещают быстрого роста инфляции, в 2021 году годовая инфляция в отдельные периоды кратковременно может приблизиться к 3%, прогнозируют эксперты Банка Латвии.

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