Банк Латвии повысил прогноз инфляции на этот год
Банк Латвии повысил прогноз инфляции на 2021 год с прежних 1,1% до 1,8%, а прогноз инфляции на следующий год повышен с 1,6% до 2,2%.
Банк Латвии повысил прогноз инфляции на 2021 год с прежних 1,1% до 1,8%, а прогноз инфляции на следующий год повышен с 1,6% до 2,2%.
Согласно обнародованным банком новейшим прогнозам, в 2023 году среднегодовая инфляция составит 1,8%.
Как заявили в Банке Латвии, прогнозы среднегодовой инфляции повышены, поскольку по мере восстановления роста мировой и латвийской экономики и увеличения спроса цены на сырьевые материалы будут расти, также ожидается рост цен на услуги.
Согласно прогнозам Банка Латвии, февраль, вероятно, был последним месяцем в обозримом будущем, когда наблюдалась годовая дефляция потребительских цен.
Повышение прогноза инфляции главным образом связано с ростом глобальных цен на сырье и ростом цен на услуги из-за отложенного потребления и увеличения затрат на одного клиента ввиду правил физического дистанцирования, а также значительным увеличением минимальной заработной платы в начале этого года, пояснил руководитель управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте.
Хотя ни динамика цен производителей и импортеров, ни инфляционные ожидания предпринимателей и потребителей не обещают быстрого роста инфляции, в 2021 году годовая инфляция в отдельные периоды кратковременно может приблизиться к 3%, прогнозируют эксперты Банка Латвии.