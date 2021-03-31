Павлютс сообщил, сколько доз вакцин от Covid-19 сейчас доступны в Латвии

По его словам, план заключается в том, чтобы до пасхальных выходных развезти около 50 000 доз вакцин по пунктам вакцинации, а около 25 000 вакцин Moderna и Pfizer/BioNTech оставить на складах для введения вторых доз. В свою очередь около 15 000 доз вакцины AstraZeneca останутся на складе в качестве резерва на следующую неделю.