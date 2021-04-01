В Эстонии вынужденный закрыться Depo пожертвовал годные к употреблению продукты питания

Из-за постановления Департамента здоровья Depo находится в ситуации, когда большое количество продуктов с короткими сроками реализации больше не доступно для покупателей, поэтому магазин решил пожертвовать эти продукты Продовольственному банку.

"Мы благодарны Продовольственному банку, чей отзывчивый персонал был готов оперативно действовать, чтобы получить инвентарь нашего продовольственного отдела и доставить его нуждающимся. Мы также рады, что благодаря их помощи мы обнаружили применение товару, который в противном случае был бы уничтожен", - сказал менеджер по маркетингу Depo Римантс Юганс.

В настоящее время продолжают работу интернет-магазин Depo и зона drive-in. Также работает открытая площадка для продажи садовых товаров.

22 марта RUS TVNET сообщал, что Департамент здоровья начал надзорное производство в отношении строительного магазина Depo. "Необходимо учитывать, что строительные магазины в данный момент должны быть закрыты или предлагать доставку товаров только на открытых площадках. Если в дополнение к строительным товарам продаются продукты питания, это еще не превращает магазин в продуктовый", - сказал пресс-секретарь Департамента здоровья Имре Каас.

"Если cказано, что открытыми могут быть только магазины по продаже самого необходимого, то невозможно стать мутантом, который может продавать все, при этом называя себя магазином товаров первой необходимости. Мы сделали магазину Depo предписание", - сказал генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно.

Depo не согласился с решением Департамента здоровья закрыть в магазине отдел продуктов питания, домашних животных и товаров первой необходимости и решил подать в суд на ведомство. "Если Selver, Rimi, Prisma, Maxima, Coop, Kika, Zoomaailm, PetCity, Stockmann и другие могут быть открыты, то Depo также может быть открыт", - такова позиция магазина.