Деми Ловато призналась, что пансексуальна

28-летняя артистка рассказала, что хотела детей и даже задумалась об усыновлении. "Я не знаю, сложится ли у меня что-нибудь с мужчиной, поэтому не знаю, забеременею ли когда-нибудь. Я сейчас флюидна, и из-за этого я долго скрывалась", - призналась она.

"Мне нравится все", - ответила она на вопрос о своей ориентации. Так Ловато сделала каминг-аут в качестве пансексуалки (испытывает влечение к людям вне зависимости от их пола и гендера). Она также добавила, что ей нравится быть частью ЛГБТ+ сообщества.

На вопрос Рогана о том, когда девушка поняла, что не гетеросексуальна, Ловато ответила, что ей запомнилась сцена из фильма "Жестокие игры" (Cruel Intentions), в которой целовались актрисы Сара Мишель Геллар и Сельма Блэр.