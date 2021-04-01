Чт, 1.04.2021
"Живая очередь" означает, что люди стоят в очереди и, если остаются дозы вакцины или кто-то не пришел, те, кто стоит в очереди, сможет получить свою дозу вакцины. Такая практика есть и в других странах. И у нас к процессу вакцинации необходим эластичный подход. Эгил Левитс
Эгил Левитс

В России все же разрешили показывать полную версию фильма "Супернова", откуда вырезали гей-сцену

ФОТО: скриншот видео

Минкульт выдал прокатное удостоверение полной версии фильма "Супернова" режиссера Гарри Маккуина. Об этом сообщает "Интерфакс" о ссылкой на пресс-службу компании World Pictures.

"По реакции кинотеатров и зрителя станет понятно, насколько этот фильм востребован в России. Насколько нам известно, многие ожидали выхода этой версии фильма", - отметили в компании.

Что случилось?

World Pictures сначала вырезала для российского проката трехминутную сцену из фильма, где персонажи пытаются заняться сексом, однако у них этого не выходит из-за болезни одного из мужчин. Решение мотивировали тем, что опасались, что кинотеатры откажутся от показа. Режиссер называл это цензурой.

Согласно сюжету фильма, Таскеру (играет Стэнли Туччи) было поставлен диагноз раннего слабоумия и его любовник Сэм (играет Колин Ферт) отправляется с ним в последнее путешествие в Озерный край Англии.

Укороченная версия фильма вышла в России 11 марта. В World Pictures добавили, что теперь прокатчик предложил всем кинотеатрам взять ленту снова в прокат с 8 апреля.

Трейлер "Супернова":

НАВЕРХ
Back