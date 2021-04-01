Навальный похудел в колонии на восемь килограммов: еще до того, как объявил голодовку

"Всех заключенных, объявивших голодовку, положено взвешивать. Навального тоже взвесили. По документам в колонию он приехал 93 килограмма, сейчас 85. То есть минус восемь килограмм еще до голодовки. Сам он связывает такую потерю веса в первую очередь с тем, что ему не дают спать и будят по восемь раз за ночь", - сказано в посте.

В посте также говорится, что к Навальному до сих пор не допустили врача, "диагноза в медицинской книжке нет, заключения врача нет".

Ранее сообщалось, что Алексей Навальный, который находится в колонии в городе Покров, объявил голодовку. Навальный сообщил, что решил объявить голодовку, так как ему отказывают в медицинской помощи. По словам политика, у заключенных "нет других методов борьбы".

Как уже сообщал RUS TVNET, ранее в социальных сетях Алексея Навального был опубликован пост от его имени, где политик рассказал, что ему тяжело и больно вставать с кровати из-за болей в ноге и спине, а администрация колонии не реагирует на его жалобы.