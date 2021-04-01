Чт, 1.04.2021
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Эгил Левитс
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Навальный похудел в колонии на восемь килограммов: еще до того, как объявил голодовку

Алексей Навальный. ФОТО: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

С момента прибытия в колонию № 2 в городе Покров российский политик Алексей Навальный, который накануне объявил голодовку, похудел на восемь килограммов. Об этом сообщается в его Telegram-канале, пишет "Медуза".

"Всех заключенных, объявивших голодовку, положено взвешивать. Навального тоже взвесили. По документам в колонию он приехал 93 килограмма, сейчас 85. То есть минус восемь килограмм еще до голодовки. Сам он связывает такую потерю веса в первую очередь с тем, что ему не дают спать и будят по восемь раз за ночь", - сказано в посте.

В посте также говорится, что к Навальному до сих пор не допустили врача, "диагноза в медицинской книжке нет, заключения врача нет".

Ранее сообщалось, что Алексей Навальный, который находится в колонии в городе Покров, объявил голодовку. Навальный сообщил, что решил объявить голодовку, так как ему отказывают в медицинской помощи. По словам политика, у заключенных "нет других методов борьбы".

Как уже сообщал RUS TVNET, ранее в социальных сетях Алексея Навального был опубликован пост от его имени, где политик рассказал, что ему тяжело и больно вставать с кровати из-за болей в ноге и спине, а администрация колонии не реагирует на его жалобы.

Напомним, 17 января Алексей Навальный вернулся в Москву из Германии, где он с августа 2020 года проходил лечение от последствий отравления веществом семейства "Новичок". Оппозиционный политик был задержан и 2 февраля приговорен к реальному сроку - 2,5 года колонии - по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании Yves Rocher. 

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