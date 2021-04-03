Козловский и Петров впервые снимутся вместе в сериале Тодоровского
Популярные российские актеры Данила Козловский и Александр Петров впервые появятся в одном сериале. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу "России 1".
Популярные российские актеры Данила Козловский и Александр Петров впервые появятся в одном сериале. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу "России 1".
Известно, что актеры снимутся в сериале режиссера Валерия Тодоровского "Надвое»".
Это история о двух коллегах-друзьях, жизнь которых меняется из-за командировки в Санкт-Петербург.
По сценарию герои Костя (Данила Козловский) и Саня (Александр Петров) знакомятся с двумя девушками. Это мимолетное знакомство полностью меняет их жизни.
Даты выхода сериала пока не раскрываются.
Известно, что в проекте принимают участие Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина.