Звезда сериала "Отель Элеон" Александра Кузенкина родила первенца
31-летняя Александра Кузенкина родила дочь еще в прошлом месяце. Только вот радостной новость актриса решила поделиться лишь сейчас.
31-летняя Александра Кузенкина родила дочь еще в прошлом месяце. Только вот радостной новость актриса решила поделиться лишь сейчас.
"Наша рыбка приплыла к нам! 18 марта мы с Бруно стали родителями нашей доченьки Николь. Будь счастлива, доча, мы рядом!" - написала Александра под снимком с малышкой.
Кузенкина состоит в отношениях с шеф-поваром Бруно Корпино. StarHit.ru пишет, что ради возлюбленного она переехала в Италию.
"Теперь живу в другой стране, в пространстве другой культуры, другого языка, менталитета, другой кухни… А мой прекрасный мужчина напрямую связан с итальянской кухней…" - цитирует артистку издание.
С 2014 по 2018 год Кузенкина была замужем за звездой сериала "Физрук" Дмитрием Власкиным.