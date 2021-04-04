Вс, 4.04.2021
Я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное наплевательство, назовем это так, по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль в последнее время демонстрирует достаточно открыто Гитанас Науседа, президент Литвы
Гитанас Науседа, президент Литвы

Звезда сериала "Отель Элеон" Александра Кузенкина родила первенца

31-летняя Александра Кузенкина родила дочь еще в прошлом месяце. Только вот радостной новость актриса решила поделиться лишь сейчас. 

"Наша рыбка приплыла к нам! 18 марта мы с Бруно стали родителями нашей доченьки Николь. Будь счастлива, доча, мы рядом!" - написала Александра под снимком с малышкой. 

Кузенкина состоит в отношениях с шеф-поваром Бруно Корпино. StarHit.ru пишет, что ради возлюбленного она переехала в Италию.

"Теперь живу в другой стране, в пространстве другой культуры, другого языка, менталитета, другой кухни… А мой прекрасный мужчина напрямую связан с итальянской кухней…" - цитирует артистку издание. 

С 2014 по 2018 год Кузенкина была замужем за звездой сериала "Физрук" Дмитрием Власкиным. 

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