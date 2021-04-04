Звезда сериала "Отель Элеон" Александра Кузенкина родила первенца

"Наша рыбка приплыла к нам! 18 марта мы с Бруно стали родителями нашей доченьки Николь. Будь счастлива, доча, мы рядом!" - написала Александра под снимком с малышкой.

Кузенкина состоит в отношениях с шеф-поваром Бруно Корпино. StarHit.ru пишет, что ради возлюбленного она переехала в Италию.

"Теперь живу в другой стране, в пространстве другой культуры, другого языка, менталитета, другой кухни… А мой прекрасный мужчина напрямую связан с итальянской кухней…" - цитирует артистку издание.