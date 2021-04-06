Кейт Уинслет о гомофобии: "Знаю как минимум четырех актеров, вынужденных скрывать ориентацию"

В беседе с The Sunday Times Уинслет заявила, что знает как минимум четырех актеров-геев, которые вынуждены скрывать свою ориентацию. По словам Кейт, они молчат, потому что боятся проблем для своей карьеры.

Кейт указала, что знает многих молодых актеров, которые молчат о своей ориентации. Часть из них хорошо известны. Им страшно, они уверены, что если правда откроется, то они больше не смогут играть гетеросексуальных персонажей.

"Один известный актер нанял нового агента, и тот сказал ему: "Я знаю, что ты бисексуал. Но я бы не стал предавать это огласке". Я знаю как минимум четырех актеров, вынужденных скрывать свою ориентацию. Это больно", - добавляет Кейт.

Кейт Уинслет призналась, что с этим пора покончить. Нельзя запрещать актерам-геям играть гетеросексуальных персонажей. Она заметила, что в некоторых случаях актеры предпочитают скрывать свою ориентацию по личным причинам.

"Я хочу, чтобы в Голливуде было меньше осуждения, дискриминации и гомофобии. Думаю, для этого мы все должны высказаться, как это сделала я", - резюмировала актриса.