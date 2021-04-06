Вт, 6.04.2021
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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

Анна Калашникова о скандале с голыми моделями, арестованными в Дубае

В Дубае сейчас находится российская модель и звезда ток-шоу Анна Калашникова, прилетевшая в ОАЭ на местную Неделю моды. Как выяснилось, в день прилета она оказалась в компании бизнесмена, который познакомил ее с приятелем, устроившим скандальный фотосет. Об этом пишет "Комсомольская правда". 

"Тут все обсуждают эту историю. После Недели моды нас с подругой пригласил на ужин мой друг. Он поляк, но живет в Дубае. Очень влиятельный тут человек, дружит с музыкальными продюсерами Леди Гаги, у него есть своей бренд косметики, известный на весь мир. И в нашей компании оказался друг бизнесмена, который организовал эту съемку с голыми моделями".

Позже выяснилось, что именно в здании ее друга его же приятель устроил эту фотосессию. Мужчина не думал, что это так печально закончится.

"Он до сих пор не понимает, почему девочек задержали, держат под стражей в тюрьме. Его полиция тоже прижала, серьезно оштрафовала", - рассказала Анна.

Калашникова не понимает, зачем мужчина раздел девушек на балконе, ведь они находятся в мусульманской стране. Она полагает, что девушкам хорошо заплатили, раз они пошли на такое.

"Очень странная история", - резюмирует модель.

Она вспомнила, что несколько лет назад уже был похожий скандал. Тогда на девушек, которые гуляли полуобнаженными по фойе отеля, пожаловались в полицию. 

Напомним, 3 апреля полиция Дубая объявила о задержании группы людей (около 40 человек), снимавшихся в "непристойном видео". Девушки снимались обнаженными на балконе одного из элитных отелей. Поскольку в ОАЭ публичное обнажение приравнивается к тяжким преступлениям, оголившимся дамам грозит до полугода тюрьмы.

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