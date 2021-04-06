Анна Калашникова о скандале с голыми моделями, арестованными в Дубае

"Тут все обсуждают эту историю. После Недели моды нас с подругой пригласил на ужин мой друг. Он поляк, но живет в Дубае. Очень влиятельный тут человек, дружит с музыкальными продюсерами Леди Гаги, у него есть своей бренд косметики, известный на весь мир. И в нашей компании оказался друг бизнесмена, который организовал эту съемку с голыми моделями".

Позже выяснилось, что именно в здании ее друга его же приятель устроил эту фотосессию. Мужчина не думал, что это так печально закончится.

"Он до сих пор не понимает, почему девочек задержали, держат под стражей в тюрьме. Его полиция тоже прижала, серьезно оштрафовала", - рассказала Анна.

Калашникова не понимает, зачем мужчина раздел девушек на балконе, ведь они находятся в мусульманской стране. Она полагает, что девушкам хорошо заплатили, раз они пошли на такое.

"Очень странная история", - резюмирует модель.

Она вспомнила, что несколько лет назад уже был похожий скандал. Тогда на девушек, которые гуляли полуобнаженными по фойе отеля, пожаловались в полицию.