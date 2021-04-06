AstraZeneca: один из руководителей Европейского агентства лекарств заявил о связи между вакциной и тромбами

"Как мне кажется, на данный момент можно сказать, что связь [тромбов] с вакциной очевидна. Но мы все еще не знаем, что вызывает эту реакцию", - сказал он.

Кавальери добавил, что в ближайшие часы EMA выступит на этот счет с официальным заявлением. Попутно с этим агентство продолжит оценку безопасности этой вакцины. В будущем планируется определить группы заболевших Covid-19 пациентов, для которых может быть нецелесообразна вакцинация именно этим препаратом.

"Молодые женщины, часто подверженные тромбозам, меньше страдают от воздействия Covid-19. По этой причине нам нужно будет оценить соотношение риска и пользы для них ", - добавил Кавальери.

Напомним, в середине марта часть стран Европы приостановила вакцинацию препаратом от AstraZeneca, так как появились данные об образовании тромбов у некоторых привитых этой вакциной.

Позднее, 16 марта, Всемирная организация здравоохранения назвала вакцину безопасной и рекомендовала продолжать ее использование. 18 марта в своем заявлении EMA сообщило, что пришло к таким же выводам после проведенного предварительного анализа.