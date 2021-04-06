Вт, 6.04.2021
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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Умер актер Пол Риттер, сыгравший Дятлова в сериале "Чернобыль"

ФОТО: скриншот видео с YouTube

Британский актер театра и кино Пол Риттер (Paul Ritter), исполнивший роль инженера Анатолия Дятлова в сериале HBO "Чернобыль" (Chernobyl, 2019), умер в возрасте 55 лет в ночь на вторник.

"С большим сожалением мы можем подтвердить, что Пол Риттер скончался прошлой ночью, - цитирует представителя актера газета The Guardian.

Артист ушел из жизни у себя дома в окружении родных.

СМИ пишу, что актер страдал от опухоли головного мозга.

Пол Риттер родился 5 марта 1966 года в графстве Кент. Он сыграл Элдреда Уорпла в "Гарри Поттере и Принце-полукровке", а также исполнил ряд эпизодических ролей в фильмах "Квант милосердия", "Сын Рэмбо", "Орел Девятого легиона", "Стать Джоном Ленноном" и других.

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