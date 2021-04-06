Умер актер Пол Риттер, сыгравший Дятлова в сериале "Чернобыль"

Артист ушел из жизни у себя дома в окружении родных.

Пол Риттер родился 5 марта 1966 года в графстве Кент. Он сыграл Элдреда Уорпла в "Гарри Поттере и Принце-полукровке", а также исполнил ряд эпизодических ролей в фильмах "Квант милосердия", "Сын Рэмбо", "Орел Девятого легиона", "Стать Джоном Ленноном" и других.