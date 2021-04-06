Умер актер Пол Риттер, сыгравший Дятлова в сериале "Чернобыль"
Британский актер театра и кино Пол Риттер (Paul Ritter), исполнивший роль инженера Анатолия Дятлова в сериале HBO "Чернобыль" (Chernobyl, 2019), умер в возрасте 55 лет в ночь на вторник.
Британский актер театра и кино Пол Риттер (Paul Ritter), исполнивший роль инженера Анатолия Дятлова в сериале HBO "Чернобыль" (Chernobyl, 2019), умер в возрасте 55 лет в ночь на вторник.
"С большим сожалением мы можем подтвердить, что Пол Риттер скончался прошлой ночью, - цитирует представителя актера газета The Guardian.
Артист ушел из жизни у себя дома в окружении родных.
СМИ пишу, что актер страдал от опухоли головного мозга.
Пол Риттер родился 5 марта 1966 года в графстве Кент. Он сыграл Элдреда Уорпла в "Гарри Поттере и Принце-полукровке", а также исполнил ряд эпизодических ролей в фильмах "Квант милосердия", "Сын Рэмбо", "Орел Девятого легиона", "Стать Джоном Ленноном" и других.
Friday Night Dinner star Paul Ritter dies of brain tumour at 54 https://t.co/RzkdDUxejm— The Guardian (@guardian) April 6, 2021