Ср, 7.04.2021
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Стас Давыдов, блогер

Фото ⟩ Демис Карибидис стал отцом в четвертый раз

38-летний резидент Comedy Club Демис Карибидис стал отцом в четвертый раз. Снимком с новорожденной малышкой он поделился на своей Instagram-странице. 

На фотографии артист держит на руках дочку и улыбается. Также запечатлена вся его большая семья в момент выписки многодетной матери из роддома.

"Дитятка, ребята! Пришло время поделиться с вами радостью. Спасибо, любимая, за все. Ты поистине моя половина. Пелагуша осчастливила нашу семью в очередной раз! Люблю тебя каждую секунду! Доча, расти здоровой, счастливой, воспитанной! Неси в этот мир добро, и он тебе обязательно ответит", - написал Карибидис.

Появление четвертого ребенка стало сюрпризом, ведь супруга шоумена Пелагея скрывала беременность. 

"Мы давно планировали рассказать о предстоящем пополнении в нашей семье, но время в условиях карантина так пролетело, что мы и не заметили, как на свет появилась наша малышка", - цитирует женщину StarHit.ru.

Теперь Карибидис стал настоящим многодетным отцом. В их семье теперь четверо детей - сын и три дочери. 

Ранее стало известно, что исполнительница Юлианна Караулова впервые станет матерью. 

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