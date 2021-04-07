Ср, 7.04.2021
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Стас Давыдов, блогер

Кончаловский может снять фильм "Дорогие товарищи!" с премии из-за намерений наградить Навального

Андрей Кончаловский ФОТО: скриншот видео с YouTube

Российский режиссер Андрей Кончаловский попросил снять свой фильм "Дорогие товарищи!" с премии кинокритиков "Белый слон". Все из-за намерения наградить премией политика Алексея Навального. Об этом он написал в соцсетях. 

Драма "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского претендовала на премию "Белый слон" в шести номинациях. Об этом сообщает "Медуза".

"Мне грустно видеть, что в этом году номинантом Национальной премии кинокритики и кинопрессы в категории «Событие года» стал публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки по критериям киноискусства. Это как если бы передовая статья в газете "Комсомольская правда" получила премию по литературе", - написал он. 

Режиссер отметил, что считает премию "Белый слон" одной из важнейших в российском кинематографе. Ведь для картины - это признание со стороны профессионалов своего дела.

Председатель экспертного совета "Белого слона" Виктор Матизен заявил СМИ, что фильм Кончаловского не будут убирать, потому что этого не предусмотрено регламентом. Его нарушать они не будут. 

Алексей Навальный с соратниками был номинирован в марте на приз "Событие года" за серию документальных фильмов-расследований. На это выдвижение отреагировала Гильдия киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России и заявила, что перестанет быть учредителем премии.

С критиков выступил и брат Андрея Кончаловского Никита Михалков.

Напомним, картина "Дорогие товарищи!" номинирована на кинопремии "Ника" и BAFTA. Ранее она получила специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале.

Ранее рок-группе "Элизиум" запретили показывать фото Навального на концерте в Москве.

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